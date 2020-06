+++ Wirecard kauft Berliner Daten-Startup +++

Der Bezahldienstleister Wirecard hat offenbar das Berliner Big-Data-Startup SO1 übernommen. Wie das Fachportal Financefwd berichtet, soll der der Kaufpreis im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Beide Parteien äußerten sich allerdings nicht zu der Meldung. SO1 wurde 2012 gegründet und entwickelt eine Software für Einzelhändler, die das Kaufverhalten von Kunden analysiert und daraus individuelle Rabatte berechnet. Finanziert wurde die Firma um Gründer Raimund Bau vom VC Target Partners. (Quelle: Financefwd, Donnerstag, 12:30 Uhr, hue)

+++ Regierung investiert Milliarden in Wasserstoff-Strategie +++

Die Bundesregierung treibt mit Milliardeninvestitionen die Pläne für eine Wasserstoffstrategie voran und will auch den Aufbau von Produktionskapazitäten des klimaschonenden Brennstoffs im Ausland ausloten. In dem am Mittwochabend vorgestellten Konjunkturpaket wird der Finanzbedarf hierfür auf neun Milliarden Euro beziffert. „Die Bundesregierung wird kurzfristig die Nationale Wasserstoffstrategie vorlegen. Deren Ziel soll es sein, Deutschland bei modernster Wasserstofftechnik zum Ausrüster der Welt zu machen”, hieß es. Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Um den Einsatz dieser Technologien auch in Deutschland im Industriemaßstab zu demonstrieren, sollen bis 2030 industrielle Produktionsanlagen von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen Offshore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 12:14 Uhr, ps)

+++ Tripadvisor-Tochter kauft Österreicher Restaurantportal +++

Über die Plattform des Wiener Startups Delinski können Nutzer einen Tisch im Restaurant buchen und Rabatt erhalten, wenn sie außerhalb der Stoßzeiten essen. Nun wurde das acht Jahre alte Unternehmen von Thefork übernommen, ein Reservierungsportal und Tochter des US-Konzerns Tripadvisor. Die Summe ist nicht bekannt. Der Deal sei bereits vor der Corona-Krise geplant gewesen. Delinski war in Wien und vier deutschen Städten aktiv und soll als Marke unter Thefork weitergeführt werden. Gründer David Savasci bleibt als Country Manager an Bord. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:13 Uhr, lks)

+++ Russischer Broker steigt bei Fintech Ginmon ein +++

In der Series A hat der Frankfurter Robo-Advisor Ginmon sechs Millionen Euro erhalten. In mehreren Schritten investierten der Moskauer Finanzdienstleister BCS und Altgesellschafter wie der Londoner Frühphasen-VC Passion Capital in das 2014 gegründete Startup. Mit dem Kapital will Ginmon sein Wachstum ankurbeln. Derzeit verwaltet der Robo-Advisor Vermögen in Höhe von 100 Millionen Euro. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:25 Uhr, lks)