+++ Anleger werfen Wirecard-Aktien aus den Depots +++

Wirecard-Anleger sind nach der Strafanzeige gegen die vier Vorstände des Zahlungsabwickler auf der Flucht. Die Aktien brachen am Montag zeitweise um mehr als sechs Prozent auf 88,78 Euro ein und waren mit Abstand größter Verlierer im Dax. Vor allem langfristig orientierte Investoren sollten ihre Finger von den Aktien lassen, sagte ein Händler. Als nächstes stelle sich die Frage, ob Firmenchef Markus Braun vor die Tür gesetzt werde. Zudem stünden Investoren in den Startlöchern mit Klagen. Der Konzern, der für Händler und Konsumenten Zahlungen an Ladenkassen oder in Online-Shops abwickelt, rechnet für dieses Jahr mit einem operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 1,0 Milliarden bis 1,12 Milliarden Euro. Der Geschäftsbericht 2019 wurde mehrfach verschoben und ist nun für den 18. Juni terminiert. Die Finanzaufsicht Bafin hat Braun und die drei weiteren Vorstände bei der Staatsanwaltschaft München wegen des Verdachts auf Marktmanipulation angezeigt. Diese durchsuchte am Freitag die Firmenzentrale in Aschheim bei München. Konkret wirft die Behörde den Managern vor, sie hätten Investoren in die Irre geführt mit zwei Pflicht-Börsenmitteilungen im März und April. (Quelle: Reuters, Montag, 10:15 Uhr, heu)

+++ Rocket investiert in Münchner Baufinanzierungs-Tool +++

Die Finanzierungsplattform Alasco bekommt ein Investment in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Neu dabei sind der Rocket-Fonds Global Founders Capital und der VC Anyon. Auch die Bestandsinvestoren HV Holtzbrinck Ventures, Picus Capital und die Flixbus-Gründer beteiligten sich. Das Startup wurde vor zwei Jahren von den Stylight-Gründern gestartet. Es entwickelt eine Finanzmanagement-Lösung für Bau- und Immobilienprojekte. Das Millioneninvestment soll laut dem Unternehmen in die die Weiterentwicklung der Finanzplattform und in den Ausbau des Teams fließen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:00 Uhr, heu)

+++ Bericht: Bird entsorgt 10.000 E-Scooter und entlässt 100 Leute +++

Das US-amerikanische E-Scooter-Startup Bird stellt den Betrieb in Bahrain, Quatar und den Vereinigten Arabischen Emiraten laut eines Medienberichts ein. Diese Gebiete hatte die Berliner Firma Circ betreut, die seit Anfang 2020 zu Bird gehört. Im Zuge dessen seien 100 Mitarbeiter (alles ehemalige Circ-Angestellte) entlassen und rund 10.000 E-Scooter zu einer Recycling-Firma in den Emiraten geschickt worden, heißt es. Rund 1.000 der Fahrzeuge seien noch neuwertig gewesen. Grund für die Entsorgung der Tretroller sei, dass sie nicht mehr auf dem neuesten Stand gewesen seien. Bird sagte in einem Statement, es handele sich nur um eine „temporäre Pause“ in den Arabischen Emiraten. Im Herbst solle der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Schließung der Circ-Standorte sowie die Entlassung des Circ-Teams kommen überraschend, da das Startup von Lukasz Gadowski erst vor wenigen Monaten von Bird übernommen wurde. (Quelle: Techcrunch, Donnerstag, 15:30 Uhr, mw)

+++ Wirecard kauft Berliner Daten-Startup +++

Der Bezahldienstleister Wirecard hat offenbar das Berliner Big-Data-Startup SO1 übernommen. Wie das Fachportal Financefwd berichtet, soll der der Kaufpreis im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Beide Parteien äußerten sich allerdings nicht zu der Meldung. SO1 wurde 2012 gegründet und entwickelt eine Software für Einzelhändler, die das Kaufverhalten von Kunden analysiert und daraus individuelle Rabatte berechnet. Finanziert wurde die Firma um Gründer Raimund Bau vom VC Target Partners. (Quelle: Financefwd, Donnerstag, 12:30 Uhr, hue)

+++ Regierung investiert Milliarden in Wasserstoff-Strategie +++

Die Bundesregierung treibt mit Milliardeninvestitionen die Pläne für eine Wasserstoffstrategie voran und will auch den Aufbau von Produktionskapazitäten des klimaschonenden Brennstoffs im Ausland ausloten. In dem am Mittwochabend vorgestellten Konjunkturpaket wird der Finanzbedarf hierfür auf neun Milliarden Euro beziffert. „Die Bundesregierung wird kurzfristig die Nationale Wasserstoffstrategie vorlegen. Deren Ziel soll es sein, Deutschland bei modernster Wasserstofftechnik zum Ausrüster der Welt zu machen”, hieß es. Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Um den Einsatz dieser Technologien auch in Deutschland im Industriemaßstab zu demonstrieren, sollen bis 2030 industrielle Produktionsanlagen von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung einschließlich der dafür erforderlichen Offshore- und Onshore-Energiegewinnung entstehen. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 12:14 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash