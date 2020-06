+++ Corona-Pandemie beeinträchtigt Neugründungen nur wenig +++

Die Corona-Krise hat die Zahl der Neugründungen in Deutschland weniger stark beeinträchtigt als angenommen. Wie Statista und der Analysedienst Startupdetector ermittelten, gab es im ersten Quartal des Jahres 2020 bereits 692 neue Startup-Gründungen – über 100 mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit fast 160 Neugründungen bleibt Berlin die deutsche Gründermetropole, darauf folgen Bayern (133) und Nordrhein-Westfalen (116). Allerdings sind die Zahlen kaum aussagekräftig, da viele Corona-bedingte Einschränkungen hauptsächlich im zweiten Jahresquartal erlassen wurden. Aktuelle Zahlen wollen Startupdetector und Statista in Kürze vorlegen. (Quelle: Statista, Donnerstag, 10:15 Uhr, hue)

+++ Wasserstoff-Fahrzeugentwickler Nikola überrascht an der Börse +++

Das Wasserstofffahrzeug-Startup Nikola hat mit einer Marktkapitalisierung von 34 Milliarden US-Dollar den Traditionshersteller Ford zeitweise an Wert überflügelt. Das 2014 gegründete Startup ist erst vergangene Woche durch die Fusion mit VectoIQ in den USA an die Börse gegangen. Nikola hat in kürzester Zeit an der US-Börse starke Kursgewinne verzeichnen können, ohne je seine Umsatzziele für 2020 veröffentlich zu haben. Die ersten wasserstoffbetriebenen E-Trucks sollen im kommenden Jahr in den Verkauf gehen, heißt es von dem Unternehmen. Außerdem startete kurz vor dem Börsengang der Vorverkauf des E-Pickups Badger. Anders als der Konkurrent Tesla setzt das Startup aus Arizona auf Elektromotoren, die ihre Energie aus einer Brennstoffzelle anstatt aus einem Akku gewinnen. (Quelle: Bloomberg, Donnerstag, 10:10 Uhr, mw)

+++ Reimann-Investor wechselt zu Maschmeyer +++

Noel Zeh, ehemaliger Investor beim Family Office Reimann, steigt als Partner beim Wagniskapitalgeber Alstin ein, einem Fonds des Milliardärs Carsten Maschmeyer. Zeh war zuvor drei Jahre lang Partner bei Reimann Investors, zuletzt hatte es intern offenbar unterschiedliche Auffassungen über die Investmentstrategie gegeben. Bei Alstin soll sich Zeh künftig um Fintech- und Software-Investments kümmern. (Quelle: Financefwd, Donnerstag, 10:00 Uhr, hue)

+++ Startups warten weiter auf Corona-Hilfen +++

Trotz des Anlaufens der Hilfsprogramme warten von der Corona-Krise gebeutelte Startups weiter auf Gelder. Obwohl die erste Säule der vorgesehenen Hilfen der Bundesregierung seit Mitte Mai steht, seien bisher noch keine Zahlungen vorgenommen worden, teilte die zur Förderbank KfW gehörende KfW Capital am Mittwoch mit. Vorgesehen ist, dass Wagniskapitalfonds in Kooperation mit dem Staat Startups unter die Arme greifen. „Wir befinden uns in intensiven Gesprächen mit den Fonds, die die Unterlagen zur notwendigen Prüfung einreichen”, sagte eine Sprecherin. Es werde damit gerechnet, „zeitnah die ersten Zusagen an die Fonds zur Unterstützung ihrer Startups zu geben.” (Quelle: Reuters, Mittwoch, 13:42 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash