+++ Uber will Pedelecs nicht mehr verschrotten +++

Vor wenigen Wochen stieß Uber seine Pedelec-Tochter Jump Bikes an den US-Mobilitätsdienst Lime ab, zehntausende Räder sollten im Zuge der Vereinbarung verschrottet werden. Nachdem Videos der Zerstörung auf heftige Kritik stießen, hat Uber nun angekündigt, die knallroten Pedelecs anderweitig entsorgen zu wollen. Wie genau, ließ eine Sprecherin jedoch offen. Zuvor hatte das Berliner Mobility-Startup Tier angeboten, die Räder übernehmen und wiederverwenden zu wollen. Ob Uber jetzt auf das Angebot eingeht, ist unklar. (Quelle: t3n, The Telegraph, Montag, 09:15 Uhr, hue)

+++ Corona-App startet am Dienstag +++

Nach langem Hin und Her ist die Corona-App für Deutschland startklar. „Sie kommt in der jetzt beginnenden Woche”, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntagabend in der ARD. Die Bundesregierung betont vor dem geplanten Start erneut die Freiwilligkeit der Nutzung. „Die Benutzung der App erfolgt völlig freiwillig, sie wertet auch keine GPS-Daten aus” , sagte Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) dem Spiegel. Die Tracing-App soll Nutzer auf potenziell gefährliche Kontakte mit Corona-Infizierten aufmerksam machen. Regierungskreisen zufolge startet sie am Dienstag. Dann sollen die Nutzer von Android- und Apple-Smartphones die App auch herunterladen können. (Quelle: Reuters, Montag, 08:59 Uhr, ps)

+++ Corona-Warn-App soll 20 Millionen Euro kosten +++

Die von der Regierung zusammen mit SAP und der Deutschen Telekom entwickelte Corona-Tracing-App kostet nach Angaben aus der Bundesregierung rund 20 Millionen Euro. Es bleibe beim Zeitplan, die App kommende Woche vorzustellen und dann auch für Nutzer zum Herunterladen anzubieten, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. Der laufende Betrieb werden rund 2,5 bis 3,5 Millionen Euro kosten, unter anderem für zwei Hotlines. Die App soll Nutzer nachträglich informieren, wenn sie in die gefährliche Nähe mit einem Corona-Infizierten gekommen sind. An der Kompatibilität mit Tracing-Apps anderer Länder mit einem Datenaustausch werde noch gearbeitet, hieß es.(Quelle: Reuters, Freitag, 09:15 Uhr, lks)

+++ Quanten-Firma IQM erhält Millionen von EU-Accelerator +++

Das finnische Quanten-Startup IQM erhält ein Investment in Höhe von 15 Millionen Euro. Das Geld stammt vom EIC Accelerator der Europäischen Kommission. Damit kommt IQM auf eine Finanzierung von insgesamt 32 Millionen Euro. Die Firma mit Sitz im finnischen Aalto hat sich auf die Produktion von Hardware-Teilen für Quantenrechner spezialisiert, einer der Mitgründer ist der Deutsche Jan Goetz. Vor kurzem eröffnete das Startup ein weiteres Büro in München. (Quelle: Techcrunch, Donnerstag, 15:45 Uhr, heu)

