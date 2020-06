+++ Mitflugzentrale Wingly sammelt drei Millionen ein +++

Das deutsch-französische Startup Wingly hat eine Finanzierungsrunde über drei Millionen Euro abgeschlossen. Das Kapital kommt vom VC-Fonds Innovacom aus Paris. Wingly wurde 2015 von Bertrand Joab-Cornu, Emeric de Waziers und Lars Klein gegründet. Über ihre Plattform vermitteln sie Privatpiloten an Fluggäste. Nun soll ein neues Angebot namens Wingly Pro starten, mit dem das Startup freie Kapazitäten in Transportflugzeugen weitervermitteln will. Mit dem Kapital aus der aktuellen Runde soll zudem das Privatkundengeschäft ausgebaut werden. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:22 Uhr, ps)

+++ Airbnb-Dienstleister fusioniert mit Wettbewerber +++

Im Februar wurde das insolvente Startup Airgreets von der Hotelgruppe Morten Group übernommen. Über Airgreets können Kunden ihre Wohnungen bei Airbnb vermieten. Nun hat das Startup Guestia aus Österreich die Marke mitsamt den verbliebenen 35 Mitarbeitern übernommen. Finanziert wurde der Deal mit Kapital vom Guestia-Gesellschafter Falkensteiner Ventures. Airgreets und das 2019 gegründete Startup Guestia treten künftig unter der Marke von Airgreets auf und wollen in die Nachbarländer expandieren. Zwei deutsche Standorte mussten die Dienstleister schließen, weil sie nicht rentabel waren. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:01 Uhr, lks)

+++ Kinnevik verkauft Zalando-Aktien über 645 Millionen Euro +++

Fünf Jahre nach dem Börsengang von Zalando hat der Altaktionär Kinnevik seine Sperrminorität aufgegeben. Der schwedische Investor platzierte 11,25 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern und nahm damit 645 Millionen Euro ein, wie Kinnevik am Dienstag mitteilte. Das Paket entspricht 4,4 Prozent an Zalando. Kinnevik hält nach der Transaktion noch 21,3 Prozent an dem deutschen Unternehmen. Die Aktionäre um Kinnevik und Rocket Internet hatten 2014 den Börsengang des Onlinehändlers angeschoben und gaben damals keine Aktien ab. (Quelle: Reuters, Dienstag, 10:44 Uhr, lks)

+++ Scalable Capital greift Trade Republic an +++

Das Münchner Fintech Scalable Capital, das seit 2014 einen Robo-Advisor betreibt, hat am Montag eine eigene Broker-App gelauncht. Mit der Anwendung können Kunden Aktien, ETFs und Fonds handeln. Eine Besonderheit soll das Preismodell sein: Neben einem Gratis-Depot mit einem geringen Pauschalbetrag pro Order wirbt Scalable mit einer Flatrate – für 4,99 Euro monatlich könnten Nutzer demnach so viele Transaktionen tätigen, wie sie möchten. Mit der neuen App will Scalable vor allem zum Wettbewerber Trade Republic aufschließen, der zuletzt stark gewachsen war. (Quelle: Unternehmen, Montag, 12:45 Uhr, hue)

+++ Millionen und Deutschlandstart für französische Retail-Plattform +++

Die Pariser E-Commerce-Firma Alkemics bekommt eine Finanzierung in Höhe von 21 Millionen Euro, angeführt wird die Runde vom Schweizer Fonds Highland Europe. Auch bestehende Investoren wie Index Ventures oder Serena Capital beteiligen sich erneut. Das Investment will das 2011 gegründete Unternehmen dazu nutzen, um im deutschen und Schweizer Markt zu starten. Alkemics entwickelt eine Plattform, die Lieferanten und Einzelhändler miteinander vernetzen soll. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:55 Uhr, heu)

+++ Uber will Pedelecs nicht mehr verschrotten +++

Vor wenigen Wochen stieß Uber seine Pedelec-Tochter Jump Bikes an den US-Mobilitätsdienst Lime ab, zehntausende Räder sollten im Zuge der Vereinbarung verschrottet werden. Nachdem Videos der Zerstörung auf heftige Kritik stießen, hat Uber nun angekündigt, die knallroten Pedelecs anderweitig entsorgen zu wollen. Wie genau, ließ eine Sprecherin jedoch offen. Zuvor hatte das Berliner Mobility-Startup Tier angeboten, die Räder übernehmen und wiederverwenden zu wollen. Ob Uber jetzt auf das Angebot eingeht, ist unklar. (Quelle: t3n, The Telegraph, Montag, 09:15 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash