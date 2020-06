+++ EU-Kartellbehörde nimmt Apple ins Visier +++

Wettbewerbshüter der EU wollen in zwei separaten Verfahren prüfen, ob der Apple-Konzern mit seinen Geschäftsbedingungen in Bezug auf sein Bezahlsystem Apple Pay und den App Store gegen EU-Regeln verstoße, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Kritisch sieht die EU etwa, dass die App-Entwickler ihre Nutzer nicht über alternative und oft günstigere Käufe außerhalb der Apps informieren dürfen. Zudem prüft sie die Bedingungen bei Apple Pay. Auslöser der Untersuchungen ist eine Beschwerde des schwedischen Musik-Streaming-Dienstes Spotify von 2019. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 09:05 Uhr, heu)

++++ Lakestar finanziert französisches Proptech +++

Das französische Startup Belman erhält als Erweiterung seiner Seed-Runde vier Millionen Euro. Die Runde wird vom Schweizer VC Lakestar angeführt, die Bestandsinvestoren Connect Ventures und Financière Saint-James beteiligen sich ebenfalls. Das Unternehmen wurde Anfang 2019 gegründet und entwickelt eine Software, mit Hilfe derer Vermieter ihre Immobilien verwalten können. Aktuell hat das Startup nach eigenen Angaben mehr als hundert Gebäude im Pariser Großraum in seinem Portfolio. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:00 Uhr, heu)

+++ 20 Millionen Euro für Tier Mobility +++

In einem dritten Abschluss seiner Series B sammelte das Berliner Scooter-Startup Tier Mobility 20 Millionen ein. Bereits im Oktober und im Februar steckten Investoren insgesamt 92 Millionen Euro in die elektrisch betriebenen Tretroller. Das Kapital aus der aktuellen Erweiterung kommt von den Bestandsinvestoren Mubadala Ventures, dem Staatsfonds von Abu Dhabi, dem kalifornischen VC Goodwater Capital, Northzone, Clark-Investor White Star Capital und RTP Global. (Quelle: Business Insider, Dienstag, 15:09 Uhr, lks)

+++ Nach Kritik: Lime will Uber-Fahrräder doch behalten +++

Vor ein paar Wochen hatte Lime das E-Bike und Scooter-Geschäft der Uber-Tochter Jump übernommen. Uber hatte zuvor gemeinsam mit anderen Investoren 170 Millionen US-Dollar in Lime investiert. Im Rahmen des Deals hätten tausende der Jump-Fahrräder verschrottet werden sollen. Nachdem Videos von der Verschrottung für Kritik gesorgt hatten, will Lime die roten Fahrräder nun doch behalten. Es wolle nun sämtliche Jump-Fahrzeuge auf der eigenen Plattform integrieren, so das Unternehmen. (Quelle: t3n, Dienstag, 12:50 Uhr, heu)

+++ Mitflugzentrale Wingly sammelt drei Millionen ein +++

Das deutsch-französische Startup Wingly hat eine Finanzierungsrunde über drei Millionen Euro abgeschlossen. Das Kapital kommt vom VC-Fonds Innovacom aus Paris. Wingly wurde 2015 von Bertrand Joab-Cornu, Emeric de Waziers und Lars Klein gegründet. Über ihre Plattform vermitteln sie Privatpiloten an Fluggäste. Nun soll ein neues Angebot namens Wingly Pro starten, mit dem das Startup freie Kapazitäten in Transportflugzeugen weitervermitteln will. Mit dem Kapital aus der aktuellen Runde soll zudem das Privatkundengeschäft ausgebaut werden. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:22 Uhr, ps)

