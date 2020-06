+++ Viele Startups befürchten Pleitewelle +++

Eine nicht repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom kommt zu dem Ergebnis, dass beinahe jedes zweite Startup sich in seiner Existenz bedroht sieht. 112 Startups haben im Mai und Juni an der Umfrage teilgenommen. Demnach erwarten rund Dreiviertel der Befragten eine Pleitewelle durch die Corona-Krise und bemängeln das Engagement der Bundesregierung. Vier von zehn Startups beklagen zudem Umsatzrückgänge seit Ausbruch der Krise, nur 15 Prozent konnten in den vergangenen Monaten ihren Umsatz steigern, heißt es in der Bitkom-Umfrage. Eine zweite harte Lockdown-Situation könnten die befragten Startups nur noch für maximal drei bis vier Monate durchhalten. (Quelle: Bikom, Donnerstag, 10:45 Uhr, mw)

+++ Berliner Fly Ventures legt neuen Fonds auf +++

Der VC-Geber Fly Ventures startet einen neuen Fonds in Höhe von 53 Millionen Euro. Der Fokus soll auf europäischen Startups in der Seed-Runde aus den Bereichen Deep Tech und Firmensoftware liegen. Die Anfangsinvestments pro Startup beliefen sich auf 500.000 bis 1,3 Millionen Euro, teilt das Unternehmen mit. Hinter dem Fonds stecken die ehemaligen Google-Ingenieure Gabriel Matuschka and Fredrik Bergenlid. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:20 Uhr, heu)

+++ Volkswagen kauft Dienstreise-Startup Voya +++

Volkswagen Financial Services (VWFS) übernimmt das Travel-Startup Voya aus Hamburg. Damit will der Autokonzern sein Mobilitätsangebot für Flottenkunden ergänzen. Voya bietet ein Management-Tool für Dienstreisen an. Auch nach der Übernahme soll das 2015 gegründete Startup Voya als Firma und als Marke am Markt bestehen bleiben. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt. (Quelle: Automobilwoche, Donnerstag, 10:10 Uhr, heu)

+++ Seed-Runde für Münchner Insekten-Startup +++

Das Unternehmen Farminsect schließt eine sechsstellige Seed-Finanzierung ab. Das Geld stamme laut Unternehmen von drei Business Angels. Es handle sich dabei um einen Betrag im „mittleren sechsstelligen Bereich”, so Farminsect. Seit 2019 arbeitet die Firma an einer Lösung für Landwirte, um Insektenlarven aus Ernteresten herzustellen. Das Kapital will das Startup für den Bau einer ersten Pilotanlage nutzen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:55 Uhr, heu)

+++ EU-Kartellbehörde nimmt Apple ins Visier +++

Wettbewerbshüter der EU wollen in zwei separaten Verfahren prüfen, ob der Apple-Konzern mit seinen Geschäftsbedingungen in Bezug auf sein Bezahlsystem Apple Pay und den App Store gegen EU-Regeln verstoße, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Kritisch sieht die EU etwa, dass die App-Entwickler ihre Nutzer nicht über alternative und oft günstigere Käufe außerhalb der Apps informieren dürfen. Zudem prüft sie die Bedingungen bei Apple Pay. Auslöser der Untersuchungen ist eine Beschwerde des schwedischen Musik-Streaming-Dienstes Spotify von 2019. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 09:05 Uhr, heu)