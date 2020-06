+++ Rocket Internet kauft Anteile von Immobilienfirma +++

Der Company Builder hat mehr als drei Prozent des börsennotierten Konzerns Deutsche Konsum erworben. Für die Aktien hat Rocket Internet etwa 20 Millionen Euro ausgegeben. Deutsche Konsum mit Sitz in Potsdam kauft und vermietet Immobilien für den Einzelhandel. Die Samwers investieren zunehmend in den Immobilienmarkt und sollen in Berlin Flächen sowie Gebäude im Wert von 150 Millionen Euro besitzen. (Quelle: Unternehmen, Spiegel, Freitag, 11:09 Uhr, lks)

+++ 45 VCs haben Corona-Staatshilfen beantragt +++

Bislang haben mindestens 45 europäische Wagniskapitalfirmen die Unterstützung des Dachfonds KfW Capital beantragt. Ein Antrag ist bereits bewilligt, acht stehen kurz davor. Das berichtet t3n unter Berufung auf die Zeitung Die Welt. Mit dem Programm greift der Staat den Investoren bei Finanzierungsrunden unter die Arme, damit Startups auch in der Corona-Krise weiter Geld bekommen. (Quelle: t3n/Die Welt, Freitag, 10:53 Uhr, tib)

+++ Ex-Bayern-Trainer Niko Kovač investiert in Startup +++

Niko Kovač, früherer Trainer des FC Bayern München, ist beim Salzburger Tech-Startup Ozonos eingestiegen. Dieses stellt mobile Luftreiniger her, die Gerüche, Fett, Viren oder auch Schimmelsporen beseitigen sollen. Die Investmentsumme ist unbekannt, der Kontakt soll noch aus Kovačs Co-Trainerzeit bei Red Bull Salzburg stammen. (Quelle: W&V, Freitag, 10:26 Uhr, tib)

+++ E-Scooter von Voi in Berliner Jelbi-App verfügbar +++

Das schwedische Startup Voi bringt in Berlin seine elektrischen Roller-Flotte zurück auf die Straße. Durch die Corona-Einschränkungen war die Flotte vollständig eingezogen worden. Zugleich hat die E-Scooter-Firma eine Partnerschaft mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) bekannt gegeben. Demnach können ab sofort die Fahrzeuge auch über die multimodale Mobilitäts-App Jelbi gebucht werden. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Das Geschäftsgebiet sei außerdem verdoppelt worden und decke nun den gesamten S-Bahnring ab, heißt es. Erst vergangenen Monat hatte das schwedische Startup eine Kooperation mit der BMW- und Daimler-Tochter Free Now bekannt gegeben und ist seither als erster externer Anbieter in Hamburg über die App verfügbar. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:55 Uhr, mw)

+++ Viele Startups befürchten Pleitewelle +++

Eine nicht repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom kommt zu dem Ergebnis, dass beinahe jedes zweite Startup sich in seiner Existenz bedroht sieht. 112 Startups haben im Mai und Juni an der Umfrage teilgenommen. Demnach erwarten rund Dreiviertel der Befragten eine Pleitewelle durch die Corona-Krise und bemängeln das Engagement der Bundesregierung. Vier von zehn Startups beklagen zudem Umsatzrückgänge seit Ausbruch der Krise, nur 15 Prozent konnten in den vergangenen Monaten ihren Umsatz steigern, heißt es in der Bitkom-Umfrage. Eine zweite harte Lockdown-Situation könnten die befragten Startups nur noch für maximal drei bis vier Monate durchhalten. (Quelle: Bitkom, Donnerstag, 10:45 Uhr, mw)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash