+++ Millionenkredit für Friendsurance +++

+++ Rocket Internet kauft Anteile von Immobilienfirma +++

Der Company Builder hat mehr als drei Prozent des börsennotierten Konzerns Deutsche Konsum erworben. Für die Aktien hat Rocket Internet etwa 20 Millionen Euro ausgegeben. Deutsche Konsum mit Sitz in Potsdam kauft und vermietet Immobilien für den Einzelhandel. Die Samwers investieren zunehmend in den Immobilienmarkt und sollen in Berlin Flächen sowie Gebäude im Wert von 150 Millionen Euro besitzen. (Quelle: Unternehmen, Spiegel, Freitag, 11:09 Uhr, lks)

+++ 45 VCs haben Corona-Staatshilfen beantragt +++

Bislang haben mindestens 45 europäische Wagniskapitalfirmen die Unterstützung des Dachfonds KfW Capital beantragt. Ein Antrag ist bereits bewilligt, acht stehen kurz davor. Das berichtet t3n unter Berufung auf die Zeitung Die Welt. Mit dem Programm greift der Staat den Investoren bei Finanzierungsrunden unter die Arme, damit Startups auch in der Corona-Krise weiter Geld bekommen. (Quelle: t3n/Die Welt, Freitag, 10:53 Uhr, tib)

+++ Ex-Bayern-Trainer Niko Kovač investiert in Startup +++

Niko Kovač, früherer Trainer des FC Bayern München, ist beim Salzburger Tech-Startup Ozonos eingestiegen. Dieses stellt mobile Luftreiniger her, die Gerüche, Fett, Viren oder auch Schimmelsporen beseitigen sollen. Die Investmentsumme ist unbekannt, der Kontakt soll noch aus Kovačs Co-Trainerzeit bei Red Bull Salzburg stammen. (Quelle: W&V, Freitag, 10:26 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash