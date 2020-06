+++ New Yorker VC investiert in Lern-App Gostudent +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde hat das Wiener Startup Gostudent 8,3 Millionen Euro von internationalen Geldgebern eingesammelt. Die Series A finanzierten Left Lane Capital, ein New Yorker Fonds des ehemaligen Insight-Partners-Investors Harley Miller, sowie der Altgesellschafter DN Capital aus London. Über die Lern-App von Gostudent können Schüler an Einzel- oder Gruppennachhilfe teilnehmen, die Lehrer live anbieten. Bislang ist das Angebot nur im deutschsprachigen Raum verfügbar, soll mithilfe der Finanzierung aber auf weitere Länder ausgeweitet werden. Gostudent wurde 2017 von Gregor Müller, Felix Ohswald und seinem Bruder Moritz Ohswald gegründet. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:36 Uhr, lks)

+++ Stuttgarter Logistik-Startup Smark erhält Millionen +++

Das Unternehmen Smark schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Investoren sind Campo und Mutschler Ventures. Die Firma arbeitet an einem Konzept für den digitalen Lebensmitteleinkauf, der sogenannten Smarkbox. Die besteht aus einer Anlage und der dazugehörigen Software. Erste Prototypen testet das Startup aktuell im Stuttgarter Raum. (Quelle: Unternehmen, 10:25 Uhr, heu)

+++ Ex-Wirecard-Chef Markus Braun festgenommen +++

Die Staatsanwaltschaft München hat den zurückgetretenen Chef des skandalgeschüttelten Finanzdienstleisters Wirecard festgenommen. Markus Braun habe sich am Montagabend gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er werde im Laufe des Tages der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die über eine Haft entscheide. (Quelle: Reuters, 10:15 Uhr, heu)

+++ Co-Living-Anbieter Homefully kriegt neues Geld +++

Der Frankfurter Co-Living-Anbieter Homefully hat laut des Analysedienstes Startupdetector neues Geld eingesammelt. Wie viel, wollte Mitgründer Sebastian Würz auf Nachfrage von Gründerszene nicht sagen. Die Investoren sind jedoch bekannt: So haben sich Holtzbrinck Ventures und der ehemalige Delivery-Hero-Geldgeber RTP Global erneut an dem Startup beteiligt. Bereits vor zwei Jahren gab es eine Finanzierung. Homefully wurde 2015 gegründet und vermietet möblierte Zimmer in WGs. Im vergangenen Jahr wurde dem Unternehmen und seinen Wettbewerbern vorgeworfen, Wohnplätze zu überteuerten Preisen anzubieten. Bei möblierten Zimmern gilt die Mietpreisbremse nicht. (Quelle: Startupdetector, Montag, 12:40 Uhr, hue)

+++ Millionenkredit für Friendsurance +++

Das Berliner Versicherungs-Startup Friendsurance erhält über die Frankfurter Finanzierungsplattform Creditshelf einen Kedit in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das 2010 gegründete Insurtech baut unter anderem digitale Plattformen zur sogenannten Bancassurance, also für den Vertrieb von Versicherungsprodukten durch Banken. Diese Sparte soll nun in Deutschland und international ausgebaut werden. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:30 Uhr, tib)

