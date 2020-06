+++ Wirecard steht vor der Pleite +++

Angesichts eines 1,9 Milliarden Euro schweren Lochs in der Bilanz meldete der Zahlungsanbieter Wirecard am Donnerstag Insolvenz an. „Der Vorstand der Wirecard AG hat entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen“, hieß es in einer Mitteilung. Es werde geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Wirecard-Töchter gestellt werden müssen. Die Wirecard-Aktie wurde für 60 Minuten vom Handel ausgesetzt. Die Gläubigerbanken hatten das Recht, Kredite über zwei Milliarden Euro zu kündigen, falls das Unternehmen nicht bis zum vergangenen Freitag eine testierte Bilanz für das vergangene Jahr vorlegen könne. Doch die Wirtschaftsprüfer von EY hatten das Testat verweigert, als sich herausstellte, dass Bestätigungen über Treuhandkonten offensichtlich gefälscht waren. (Quelle Reuters, Donnerstag, 10:42 Uhr)

+++ 2,5 Millionen Euro für Elucidate aus Berlin +++

Das Berliner Anti-Betrugs-Startup Elucidate hat eine Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von 11.2 Capital, einem Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley. Ebenfalls beteiligt haben sich Seed X Liechtenstein, Apex Ventures, Big Start Ventures und Sixthirty Ventures. Elucidate wurde 2018 gegründet und entwickelt ein datengestütztes Verfahren, um Finanzkriminalität und Betrugsrisiken aufzudecken. (Quelle: EU-Startups.com, Donnerstag, 9:25 Uhr, hue) Anzeige

+++ Bonner Security-Startup erhält Millionensumme +++

Eine Finanzierung gibt es auch für die deutsche Jungfirma Code Intelligence: Rund zwei Millionen Euro investiert LBBW Venture Capital zusammen mit Occident und Investiere in das IT-Security-Startup aus Bonn. Code Intelligence hat eine Plattform für Unternehmen entwickelt, die kontinuierliche und automatisierte Softwaretests schon während der Entwicklung ermöglicht. Bugs und kritische Sicherheitslücken sollen so früher erkannt und schneller behoben werden können. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:35, hue)

+++ Ex-Wirecard-Chef gegen Millionen-Kaution wieder frei +++

Im Bilanzskandal beim Finanzdienstleister Wirecard kommt der frühere Chef Markus Braun gegen Kaution auf freien Fuß. Sobald Braun eine Sicherheitsleistung von fünf Millionen Euro gezahlt habe, werde er aus der Untersuchungshaft entlassen, teilte die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mit. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht München habe entschieden, den Haftbefehl unter dieser Bedingung außer Vollzug zu setzen. Außerdem müsse sich Braun wöchentlich bei der Polizei melden. Braun war am Vorabend wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation festgenommen worden. Er hatte sich selbst gestellt. (Quelle: Reuters, Dienstag, 14:57 Uhr, tib)

+++ New Yorker VC investiert in Lern-App Gostudent +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde hat das Wiener Startup Gostudent 8,3 Millionen Euro von internationalen Geldgebern eingesammelt. Die Series A finanzierten Left Lane Capital, ein New Yorker Fonds des ehemaligen Insight-Partners-Investors Harley Miller, sowie der Altgesellschafter DN Capital aus London. Über die Lern-App von Gostudent können Schüler an Einzel- oder Gruppennachhilfe teilnehmen, die Lehrer live anbieten. Bislang ist das Angebot nur im deutschsprachigen Raum verfügbar, soll mithilfe der Finanzierung aber auf weitere Länder ausgeweitet werden. Gostudent wurde 2017 von Gregor Müller, Felix Ohswald und seinem Bruder Moritz Ohswald gegründet. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:36 Uhr, lks)

+++ Stuttgarter Logistik-Startup Smark erhält Millionen +++

Das Unternehmen Smark schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Investoren sind Campo und Mutschler Ventures. Die Firma arbeitet an einem Konzept für den digitalen Lebensmitteleinkauf, der sogenannten Smarkbox. Die besteht aus einer Anlage und der dazugehörigen Software. Erste Prototypen testet das Startup aktuell im Stuttgarter Raum. (Quelle: Unternehmen, 10:25 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash