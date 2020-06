+++ Kununu zieht sich aus den USA zurück +++

Vor vier Jahren expandierte die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu in die USA. Nun zieht sich das Wiener Unternehmen, das seit 2013 zu Xing gehört, aus den Staaten zurück. Grund ist laut CEO Moritz Kothe, dass man zu wenig Firmenkunden gewonnen habe. Nur rund 100 Unternehmen hätten kostenpflichtige Kununu-Profile gekauft, sagte er dem Handelsblatt. Von ehemals 25 Angestellten habe man zuletzt nur noch zehn beschäftigen können. „Wir wollten in den USA viel zu schnell wachsen – und haben zu wenig auf den Product-Market Fit geachtet.” Zehn Millionen Euro habe die US-Expansion Kununu insgesamt gekostet. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 09:08 Uhr, ps)

+++ Project A beteiligt sich an Pactum +++

Der Berliner VC Project A hat die KI-Plattform Pactum finanziert. Mit dabei sind Altinvestoren wie Docusign. Die Runde ist insgesamt drei Millionen Dollar (umgerechnet 2,66 Milllionen Euro) groß. Das Startup wurde in Estland gegründet, sitzt in Kalifornien und arbeitet an einem KI-Chatbot, der Lieferantenverträge aushandelt. (Quelle: Tech.eu, Montag, 14:36 Uhr, gr)

+++ Ex-Wirecard-Chef gegen Millionen-Kaution wieder frei +++

Im Bilanzskandal beim Finanzdienstleister Wirecard kommt der frühere Chef Markus Braun gegen Kaution auf freien Fuß. Sobald Braun eine Sicherheitsleistung von fünf Millionen Euro gezahlt habe, werde er aus der Untersuchungshaft entlassen, teilte die Staatsanwaltschaft München am Dienstag mit. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht München habe entschieden, den Haftbefehl unter dieser Bedingung außer Vollzug zu setzen. Außerdem müsse sich Braun wöchentlich bei der Polizei melden. Braun war am Vorabend wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation festgenommen worden. Er hatte sich selbst gestellt. (Quelle: Reuters, Dienstag, 14:57 Uhr, tib)

+++ New Yorker VC investiert in Lern-App Gostudent +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde hat das Wiener Startup Gostudent 8,3 Millionen Euro von internationalen Geldgebern eingesammelt. Die Series A finanzierten Left Lane Capital, ein New Yorker Fonds des ehemaligen Insight-Partners-Investors Harley Miller, sowie der Altgesellschafter DN Capital aus London. Über die Lern-App von Gostudent können Schüler an Einzel- oder Gruppennachhilfe teilnehmen, die Lehrer live anbieten. Bislang ist das Angebot nur im deutschsprachigen Raum verfügbar, soll mithilfe der Finanzierung aber auf weitere Länder ausgeweitet werden. Gostudent wurde 2017 von Gregor Müller, Felix Ohswald und seinem Bruder Moritz Ohswald gegründet. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:36 Uhr, lks)

