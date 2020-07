+++ Terminverwalter Shore übernimmt Kassen-Startup +++

Das Münchener Startup Shore verkauft Tools zur Kunden- und Terminverwaltung an Friseursalons und Handwerker. Nun haben Altgesellschafter die Firma mit einem mittleren siebenstelligen Betrag finanziert, damit es das Berliner Startup Inventorum kaufen kann. Inventorum entwickelt Kassensysteme für den Einzelhandel und wurde seit der Gründung 2013 mit rund sieben Millionen Euro finanziert, unter anderem vom High-Tech Gründerfonds, Berliner Volksbank Ventures und Michi Brehm. Das Berliner Startup wird eine hundertprozentige Tochter und seine Anwendungen in die Shore-Software integriert. Inventorum-Gründer Christop Brem und sein Team bleiben weiterhin an Bord. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:37 Uhr, lks)

+++ Home24 mit positiver Prognose für H1 und ganz 2020 +++

Der Möbel-Onlineshop Home24 verzeichnete im 2. Quartal 2020 laut vorläufigen Zahlen ein um Fremdwährungseffekte bereinigtes Wachstum von rund 45 Prozent. „Das bisher profitabelste Quartal der Firmengeschichte", heißt es in einer Mitteilung. Basierend darauf sagt das Unternehmen auch ein positives Halb- sowie Ganzjahresergebnis voraus. Die Wachstumsprognose für ganz 2020 wird auf mindestens 15 Prozent angehoben, bislang war von einer Spanne von zehn bis 20 Prozent ausgegangen worden. Der Halbjahresfinanzbericht wird am 18. August veröffentlicht. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:25 Uhr, tib)

+++ Startups haben wegen Corona Probleme mit Finanzierung +++

34 Prozent der jungen Unternehmen gaben in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des IT-Verbands Bitkom an, Sorgen zu haben, dass Investoren abspringen könnten. 71 Prozent sagten, es sei schwieriger geworden, Geldgeber zu finden. Die Bundesregierung hat ein Rettungspaket für Startups geschnürt. Allerdings sind die Hilfen in vielen Fällen noch nicht vor Ort angekommen. 43 Prozent der 112 befragten Firmen gaben an, finanzielle Unterstützung erhalten zu haben. 30 Prozent sagten aber, für sie gebe es kein passendes Angebot. 84 Prozent der Startups kritisierten, dass sich die staatlichen Hilfen zu stark an den Bedürfnissen größerer Konzerne und Mittelständler orientiere. (Quelle: Reuters, Dienstag, 15:04 Uhr, gr)

+++ Bayern Kapital schließt Fonds mit 115 Millionen Euro +++

Der VC der bayerischen Staatsregierung hat Geld für seinen Wachstumsfonds Bayern 2 eingesammelt. Insgesamt 115 Millionen Euro sollen in frühphasige Startups aus dem Bundesland fließen. Der staatliche VC bezuschusst Runden mit zwei bis zehn Millionen Euro, wenn ein privater Kapitalgeber mit an Bord ist. Der erste Fonds von Bayern Kapital verfügte über 100 Millionen Euro, wovon bislang 70 Millionen Euro ausgegeben wurden. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:04 Uhr, lks)

+++ Kununu zieht sich aus den USA zurück +++

Vor vier Jahren expandierte die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu in die USA. Nun zieht sich das Wiener Unternehmen, das seit 2013 zu Xing gehört, aus den Staaten zurück. Grund ist laut CEO Moritz Kothe, dass man zu wenig Firmenkunden gewonnen habe. Nur rund 100 Unternehmen hätten kostenpflichtige Kununu-Profile gekauft, sagte er dem Handelsblatt. Von ehemals 25 Angestellten habe man zuletzt nur noch zehn beschäftigen können. „Wir wollten in den USA viel zu schnell wachsen – und haben zu wenig auf den Product-Market Fit geachtet.” Zehn Millionen Euro habe die US-Expansion Kununu insgesamt gekostet. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 09:08 Uhr, ps)

