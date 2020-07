+++ Portal für Schönheits-OPs Medicalone insolvent +++

Der Vermittler von Schönheitschirurgen Medicalone und dessen Muttergesellschaft Medidate mussten aufgrund der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden. Die Klinikgruppe Medicalone hat das sechs Jahre alte Medicalone 2018 übernommen. Medicalone blieb als eigene Firma bestehen und meldete Mitte Mai eine Insolvenz in Eigenverwaltung an. Weil so schnell keine Sanierungsmöglichkeiten gefunden wurden, stellte Mitte Juni auch die Muttergesellschaft einen Insolvenzantrag. Ziel sei es weiterhin, beide Unternehmen zu restrukturieren, so die Startups. Für Medidate arbeiten 40, für Medicalone 70 Angestellte. (Quelle: Medicalone, Medidate, Donnerstag, 10:47 Uhr, lks)

+++ Wefox startet neues Spin-off +++

Das Berliner Versicherungs-Startup Wefox hat mit Koble ein neues Spin-off ausgegründet. Über die Plattform können Versicherer einem Vermittler Policen zur Verfügung stellen, ohne dafür selbst programmieren zu müssen. Dafür stellt Koble eine technische Schnittstelle (API) bereit. Chefin der Gesellschaft ist Anna Vogl, die früher beim Wefox-Technologiepartner Salesforce tätig war. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:45 Uhr, hue)

Anzeige

+++ 2,8 Millionen für Caru +++

Das Zürcher Startup Caru hat in einer zweiten Tranche einer Series-A-Runde umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro (drei Millionen Franken) eingesammelt. Zu den Hauptinvestoren gehört Erich Mosset, CEO von Ronda, einem Hersteller für Quarzuhrwerke. Caru wurde von Susanne Dröscher und Thomas Helbling gegründet und versteht sich als sogenanntes „Agetech” – will heißen: Das Startup vertreibt einen speziell für ältere Menschen konzipierten Sprachassistenten, der etwa bei Stürzen automatisch den Notruf wählt. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:25 Uhr, hue)

+++ Fintech Naga sammelt 4,5 Millionen Euro ein +++

Das Hamburger Startup Naga hat durch die Ausgabe neuer Aktien 4,5 Millionen Euro eingesammelt. Weitere 500.000 Euro sollen bis Mitte Juli dazukommen. Das Kapital fließt nach Angaben des Unternehmens ins Marketing. Naga bietet eine Social-Trading-Plattform an und ist damit vor allem in Asien und Südamerika aktiv. Zu Beginn fiel das 2015 gegründete Unternehmen durch einen undurchsichtigen Initial Coin Offering auf, bei dem es eine Millionensumme einsammelte. In den Folgejahren machte Naga stets Millionenverluste. Das Jahr 2020 beginnt besser, das Fintech liegt wieder in den schwarzen Zahlen. Der Aktienkurs liegt bei 2,52 Euro, zu Jahresbeginn waren es noch 58 Cent. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 14:41 Uhr, ps)

+++ Terminverwalter Shore übernimmt Kassen-Startup +++

Das Münchener Startup Shore verkauft Tools zur Kunden- und Terminverwaltung an Friseursalons und Handwerker. Nun haben Altgesellschafter die Firma mit einem mittleren siebenstelligen Betrag finanziert, damit es das Berliner Startup Inventorum kaufen kann. Inventorum entwickelt Kassensysteme für den Einzelhandel und wurde seit der Gründung 2013 mit rund sieben Millionen Euro finanziert, unter anderem vom High-Tech Gründerfonds, Berliner Volksbank Ventures und Michi Brehm. Das Berliner Startup wird eine hundertprozentige Tochter und seine Anwendungen in die Shore-Software integriert. Inventorum-Gründer Christop Brem und sein Team bleiben weiterhin an Bord. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:37 Uhr, lks)