+++ Banking-Startup Penta sammelt vier Millionen Euro ein +++

Das Berliner Fintech Penta hat vier Millionen Euro eingesammelt. Das Geld kommt von den VC-Fonds S7V und Presight Capital sowie zwei Family Offices. Bei dem Investment handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um die Aufstockung einer Finanzierungsrunde von März dieses Jahres. Dabei hatte Penta 18,5 Millionen Euro bekommen, es investierten unter anderem der russische Wagniskapitalgeber RTP Global, die Bank ABN Amro, VR-Ventures, Holtzbrinck Ventures und Finleap. Penta bietet Geschäftskonten für Startups, kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler an. 20.000 aktiv genutzte Konten verwalte man derzeit, so CEO Marko Wenthin. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 7:30 Uhr, ps)

+++ Bauteile-Startup Laserhub schließt Finanzierung ab +++

Das Stuttgarter Startup Laserhub hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Laut eines Berichts von Wiwo Gründer handelt es sich um eine siebenstellige Summe. Der Marktplatz für Metallbauteile gewann den Münchner VC Acton als neuen Kapitalgeber, auch Project A und Point Nine investierten. Mit dem Kapital wollen die Gründer Adrian Raidt, Christoph Rößner und Jonas Schweizer europaweit expandieren. (Quelle: Unternehmen/Wiwo Gründer, Donnerstag, 13:26 Uhr, ps)

+++ Portal für Schönheits-OPs Medicalone insolvent +++

Der Vermittler von Schönheitschirurgen Medicalone und dessen Muttergesellschaft Medidate mussten aufgrund der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden. Die Klinikgruppe Medicalone hat das sechs Jahre alte Medicalone 2018 übernommen. Medicalone blieb als eigene Firma bestehen und meldete Mitte Mai eine Insolvenz in Eigenverwaltung an. Weil so schnell keine Sanierungsmöglichkeiten gefunden wurden, stellte Mitte Juni auch die Muttergesellschaft einen Insolvenzantrag. Ziel sei es weiterhin, beide Unternehmen zu restrukturieren, so die Startups. Für Medidate arbeiten 40, für Medicalone 70 Angestellte. (Quelle: Medicalone, Medidate, Donnerstag, 10:47 Uhr, lks)

+++ Wefox startet neues Spin-off +++

Das Berliner Versicherungs-Startup Wefox hat mit Koble ein neues Spin-off ausgegründet. Über die Plattform können Versicherer einem Vermittler Policen zur Verfügung stellen, ohne dafür selbst programmieren zu müssen. Dafür stellt Koble eine technische Schnittstelle (API) bereit. Chefin der Gesellschaft ist Anna Vogl, die früher beim Wefox-Technologiepartner Salesforce tätig war. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:45 Uhr, hue)