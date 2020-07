+++ Heidelpay kauft Paysafe-Tochter Pay Later +++

Der Anbieter für Zahlungstechnologie Heidelpay übernimmt den Konkurrenten Paysafe Pay Later. Das 2011 unter dem Namen Payolution gegründete Unternehmen entwickelt Whitelabel-Zahlungslösungen wie Rechnungs- oder Ratenkauf, Banküberweisung und Lastschrift für Händler wie Decathlon oder Schuhcenter.de. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, das Pay-Later-Team wird von Heidelpay übernommen. (Quelle: Internet World Business, Freitag, 12:00 Uhr, tib)

+++ Kryptobörse Binance investiert in Schweizer Startup +++

Das Schweizer Startup Hopr hat ein Investment von umgerechnet rund 880.000 Euro (eine Million US-Dollar) von der bekannten Kryptobörse Binance erhalten. Das Geld fließt wenige Tage bevor Hopr ein eigenes Crowdinvesting auf Blockchain-Basis (Initial Coin Offering, kurz: ICO oder auch Token-Sale) durchführen will. Auch die VCs Focus Labs und Spark Digital Capital steigen im Zuge der Finanzierung ein. Hopr entwickelt und vertreibt Software für das sogenannte Web3, eine dezentral organisierte Form des Internets. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:30 Uhr, hue)

+++ Zahnschienen-Startup Dr Smile wechselt Besitzer +++

Der Schweizer Zahnimplantate-Hersteller Straumann hat eine „deutliche Mehrheitsbeteiligung” am Berliner Startup Dr Smile erworben. Zudem hat sich Straumann eine Option auf die restlichen Anteile gesichert. Zu den Kaufmodalitäten machten beide Unternehmen bislang keine Angaben. Dr Smile wurde 2017 von Jens Urbaniak und Christopher von Wedemeyer gegründet und bietet Zahnbegradigungen mit der sogenannten Aligner-Technik an. Die Technik ist unter anderem dank Mengenvorteilen bei der Herstellung günstiger als die herkömmliche Behandlung in Einzelpraxen. Bei Branchenvertretern stehen Zahnschienen-Startups deshalb immer wieder in der Kritik. Zuvor waren auch Szeneköpfe wie Sebastian Diemer oder Delivery-Hero-Mitgründer Markus Fuhrmann bei Dr Smile eingestiegen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:55 Uhr, hue)

+++ Humanoo kauft französischen Konkurrenten +++

Das Berliner Healthtech-Startup Humanoo übernimmt seinen französischen Konkurrenten We Pulse. Humanoo fokussiert sich auf prämienbasiertes Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Die Übernahme soll laut Gründer Philip Pogoretschnik die Expansion nach Frankreich ermöglichen. Zum Kaufpreis äußerten sich die Unternehmen nicht. Humanoo erzielt siebenstellige Umsätze mit Kunden wie der Deutschen Bank, der AOK und Nike. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:45 Uhr, mir)

+++ Autoscout24 übernimmt Leasingmarkt.de +++

Das Münchner Unternehmen Autoscout24 übernimmt die Mehrheit an der Plattform Leasingmarkt.de. Gemeinsam wolle man einen „umfassenden Marktplatzes für Mobilität” aufbauen, schreiben die Unternehmen in einer Mitteilung. Welche Summe bei dem Deal floss, ist nicht bekannt. Über Autoscout24 können Nutzer Gebrauchtwagen kaufen und verkaufen. Leasingmarkt.de dagegen bietet einen Vergleich von Kfz-Leasingangeboten. Künftig wolle man sich stärker auf den Leasingbereich fokussieren, heißt es. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:09 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash