+++ 2,5 Millionen Euro für Karlsruher Proptech Inreal +++

Das Startup Inreal hat 2,5 Millionen Euro eingesammelt. In der Finanzierungsrunde stiegen die private Beteiligungsgesellschaft Dr. Hettich Beteiligungen sowie Business Angel Michael Spies neu bei der Firma ein. Kapital kam zudem von den Bestandsinvestoren, darunter Bitstone Capital und Signa Innovations. Inreal bietet eine Lösung für Immobilienmakler an, mit der sich Wohnungsinteressenten virtuell durch das Objekt bewegen können. Über eine VR-Brille können sie dabei auch Möbel verrücken. Das Unternehmen hat bislang 450 Immobilien virtuell begehbar gemacht, zu den Kunden zählen das Kreditinstitut Deka und die Bank Credit Suisse. (Quelle: Unternehmen, Montag, 09:05 Uhr, ps)

+++ 2 Millionen Euro für sächsisches Videotool +++

Der Technologiegründerfonds Sachsen und weitere Investoren haben insgesamt zwei Millionen Euro in die Software-Firma Segmentive gesteckt. Die Seed-Runde soll dem Startup aus Mittweida helfen, einen ersten Prototypen auf den Markt zu bringen. Das Computer-Vision-Tool soll in Social Media eingesetzt werden und entfernt den Hintergrund in Videos, um die gefilmte Person in eine Szenerie ihrer Wahl einzufügen. Segmentive wurde 2019 als Tochter des Präsentations-Software-Startups Cinector ausgegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:04 Uhr, lks)

+++ Corona-Hilfen für Startups: Erste Gelder ausgezahlt +++

Vier Monate nach Ankündigung des 1,2-Milliarden-Hilfspakets für Startups sind nun die ersten Summen ausgezahlt worden. Das bestätigte eine KfW-Capital-Sprecherin dem Handelsblatt. Die sogenannte Säule 1 richtet sich an Startups, die mit Wagniskapital finanziert sind. Für dieses Programm sind elf Investmentfonds zugelassen, die sich stellvertretend für ihre Startups um die Hilfen beworben haben. Einer dieser Fonds habe jetzt Geld abgerufen, so die Sprecherin. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 09:15 Uhr, heu)

+++ Kartenmacherei-Gründer stoppt Inkubator-Experiment +++

Christoph Behn, Gründer der Online-Papeterie Kartenmacherei, hatte Ende 2018 gegenüber Gründerszene angekündigt, mit Better Ventures einen eigenen Startup-Inkubator aufbauen wollen. Laut eines Berichts der Wirtschaftswoche hat Behn das Experiment nun ohne genaue Angabe von Gründen gestoppt – und will mit Better Ventures künftig nur noch als Investor aktiv sein. Zehn Beteiligungen pro Jahr will nach eigener Aussage stemmen. Ein erstes Investment wurde kürzlich bereits getätigt: Behns Firma beteiligte sich am Putzmittel-Startup Everdrop. (Quelle: Wirtschaftswoche, Donnerstag, 11:20 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash