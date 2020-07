+++ Layer bekommt 4,4 Millionen von Promi-Investoren +++

Das Berliner Startup Layer hat eine Seed-Finanzierung über umgerechnet rund 4,4 Millionen Euro (5 Millionen US-Dollar) erhalten. Angeführt wurde die Runde von Index Ventures, außerdem beteiligten sich der Bestandsinvestor Btov sowie prominente Business Angels wie N26-Gründer Max Tayenthal, McMakler-CEO Felix Jahn und Dropbox-Finanzchef Ajay Vashee. Layer will die Arbeit mit Spreadsheets aus Excel oder Google Sheets durch Software-Erweiterungen vereinfachen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 7:00 Uhr, tib) Anzeige

+++ Userlane sammelt 10 Millionen ein +++

Das Münchner Software-Startup Userlane hat eine Series-B-Finanzierungsrunde über zehn Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde sie vom auf B2B-Software spezialisierten US-Investor Five Elms Capital. Von den Bestandsinvestoren beteiligten sich Capnamic, der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und der Main Incubator der Commerzbank. Userlane will das Geld in die internationale Expansion stecken. Das Startup entwickelt eine Plattform, die Mitarbeitern neue Programme beibringen soll, ohne dass anderweitige Hilfe oder Schulungen erforderlich sind. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 14:10 Uhr, tib)

+++ 57 Millionen Euro für Münchener Pricing-Tool +++

In seiner Series C sammelt Pricefx insgesamt 57 Millionen Euro von Apax Digital und seinem Altgesellschafter Digital+ Partners ein, einem Münchner Wachstumsfonds. Das 2011 gegründete Unternehmen bietet eine Cloud-Pricing-Software an. Ein Algorithmus berechnet aufgrund verschiedener Daten wie dem Lagerbestand, Wettbewerbern und den Betriebskosten den optimalen Preis für Produkte. Im März habe man wegen der Corona-Krise deutlich mehr Kunden gewonnen als üblich, so das Unternehmen. Etwa 115 Millionen Euro hat Pricefx seit der Gründung erhalten. Mit dem neuen Kapital will die Firma ihr Wachstum ausbauen, auch mithilfe von Übernahmen. Im Mai kaufte sie etwa das französische KI-Startup Brennus Analytics auf. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:27 Uhr, lks)

+++ Onboarding-Startup How.fm erhält 2,5 Millionen Euro +++

Das Kölner Startup How.fm hat eine Seed-Runde über 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Über die App der zwei Jahre alten Firma können Mitarbeiter Videos zum Onboarding und zu entsprechenden Arbeitsschritten abrufen. Das Angebot richtet sich vor allem an Logistiker und Fabrikmitarbeiter, wird beispielsweise vom deutschen Tommy-Hilfiger-Team genutzt. In der aktuellen Runde beteiligten sich der Londoner VC Kindred Capital, Capnamic Ventures aus Berlin sowie diverse Business Angels wie Philipp Möhring. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:07 Uhr, lks)

+++ Hellofresh hebt Umsatzprognose durch Corona-Boom an +++

Hellofresh profitiert von geschlossenen Restaurants und Ausgangssperren in der Corona-Krise. Der Anbieter von Kochboxen hob in der Nacht zu Dienstag seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Nach einer Verdoppelung des Umsatzes im zweiten Quartal und einem guten Start in das laufende Vierteljahr rechnet das Berliner Unternehmen nun 2020 mit einem Erlösplus zwischen 55 und 70 Prozent statt bisher 40 bis 55 Prozent. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz basierend auf vorläufigen Zahlen auf 965 bis 975 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es knapp 437 Millionen Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn (Aebitda) kletterte deutlich auf 145 bis 155 Millionen Euro nach rund 18 Millionen Euro im Vorjahr. Hellofresh rechnet 2020 mit einer Aebitda-Marge zwischen acht und zehn Prozent (bisher sechs bis zehn Prozent). (Quelle: Reuters, Montag, 09:33 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash