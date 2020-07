+++ Voi holt sich 26 Millionen und expandiert +++

Der schwedische E-Scooter-Anbieter Voi will weiter expandieren und hat sich dafür frisches Geld bei Investoren besorgt. Rund 26 Millionen Euro (30 Millionen Dollar) stellen Bestandsinvestoren und neue Geldgeber wie VNV Global bereit. Voi plant nun, seine orangefarbenen Stehroller auch in Großbritannien zur Kurzzeitmiete aufzustellen. Bisher ist das Unternehmen in 40 Städten und elf Ländern aktiv. Bis Ende 2021 möchte Voi nach eigenen Angaben erstmals Gewinne erzielen. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 10:00 Uhr, hue)

+++ Biontech darf Corona-Impfstoff in China testen +++

Das Mainzer Startup Biontech hat von den chinesischen Behörden grünes Licht für eine klinische Studie in frühem Stadium mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten erhalten. Dazu arbeitet das 2008 gegründete Unternehmen unter anderem mit dem Pharmakonzern Pfizer zusammen. Zuletzt stieg das Interesse an Biontech auch bei Investoren, so holte sich das Startup Mitte Juni eine Finanzierung von rund 222 Millionen Euro. (Quelle: Boerse ARD, Donnerstag, 09:50 Uhr, hue)

+++ German Startups Group fusioniert mit VC aus Singapur +++

Die 2012 gegründete German Startups Group (GSG), bislang als börsennotierter Venture Capital-Investor in Deutschland aktiv, fusioniert mit SGT Capital, einem in Singapur ansässigen Private Equity-Investor. Von dem Schritt erhofft sich die GSG nach eigenen Angaben, ihre Marktkapitalisierung von derzeit rund 20 Millionen Euro zu „vervielfachen” und erwartet mehr Nachfrage für die Anteilsscheine. Diese notierten zuletzt bei 1,76 Euro. Dem Deal müssen die Aktionäre der GSG noch zustimmen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:30 Uhr, hue)

+++ 9 Millionen für Beekeeper +++

Das Schweizer Startup Beekeeper hat in seiner Series B noch einmal rund neun Millionen Euro eingenommen. Insgesamt seien in der Finanzierungsrunde rund 53 Millionen Euro zusammengekommen, teilte der App-Anbieter mit. Das Geld kommt von Highsage Ventures, Swisscanto Invest, Thayer Ventures, Investiere.ch, Alpana Ventures, der Swisscom AG und der Schweizerischen Post AG. Beekeeper entwickelt eine mobile App zur Mitarbeiterkommunikation in Unternehmen. Das Startup wurde 2011 von Andreas Slotosch, Cristian Grossmann, Daniel Sztutwojner, Flavio Pfaffhauser gegründet. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:20 Uhr, sh)

+++ Layer bekommt 5 Millionen von Promi-Investoren +++