+++ 1,9 Millionen Euro für Headmade Materials +++

Das Würzburger Startup Headmade Materials hat 1,9 Millionen Euro eingesammelt. Die Summe kommt vollständig vom Wagniskapitalgeber Btov Partners. Headmade Materials ging 2019 an den Start und bietet ein neuartiges 3D-Druck-Verfahren an. Damit können Metallbauteile in Serie produziert werden. Das Verfahren soll auf handelsüblichen 3D-Druckern funktionieren. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 08:54 Uhr, ps)

+++ 142 Millionen Euro für Curevac +++

Der britische Pharmakonzern GSK hat sich für 142 Millionen Euro (130 Millionen Pfund) zehn Prozent an dem deutschen Impfstoffentwickler Curevac gesichert. Das Biotechunternehmen hatte im Juni mit der klinischen Erprobung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten begonnen und will diesen bis Mitte nächsten Jahres marktreif haben. (Quelle: Reuters, Montag, 09:17 Uhr, ps)

+++ Vorläufige Zahlen: Westwing mit 90 Prozent mehr Umsatz +++

Während der Corona-Krise shoppten mehr Menschen als sonst beim Möbelhändler Westwing. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um 90 Prozent steigern, heißt es in den vorläufigen Zahlen. Den konkreten Umsatz nennt Westwing in der vorläufigen Meldung nicht. Doch in Q2 2019 hatte Westwing 58,1 Millionen Euro umgesetzt. Demnach dürfte der Umsatz in Q2 2020 bei rund 110 Millionen Euro gelegen haben. Die Kundenzahl stieg von 909.000 im Vorjahr auf nun 1,2 Millionen. Auf Basis der Quartalszahlen passt Westwing seine Jahresprognose für 2020 an: Der Umsatz soll um 25 bis 35 Prozent steigen statt, wie zunächst prognostiziert, um nur fünf bis zehn Prozent. (Quelle: Unternehmen, Montag, 09:04 Uhr, ps)

+++ Fintech Penta gibt Standort Italien auf +++

Kurz nach Abschluss seiner jüngsten Millionenfinanzierung verlässt das Berliner Banking-Startup Penta den italienischen Markt. Das gab CEO Marko Wenthin auf Linkedin bekannt. Man wolle sich lieber auf Deutschland als alleinigen Markt fokussieren und hier erfolgreich werden, schreibt Wenthin. Das sei „das Beste für die Kunden, Partner, Teilhaber und das Team”. Der Rückzug kommt überraschend, denn Penta ist erst seit etwas mehr als einem Jahr in Italien aktiv. Im Frühjahr 2019 war das Fintech mit dem italienischen Wettbewerber Beesy fusioniert und hatte in diesem Zuge versucht, in Italien Fuß zu fassen. Zwölf Beesy-Mitarbeiter wurden damals von Penta übernommen. Das Team muss nun erneut die Firma wechseln: Man habe einen Partner gefunden, der die italienische Abteilung von Penta übernimmt. (Quelle: Linkedin, Freitag, 14:51 Uhr, ps)

