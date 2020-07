+++ EU kürzt Fördergelder für innovative Startups +++

Bei ihrem jüngsten Gipfel vereinbarten die EU-Regierungschefs ein Corona-Hilfspaket in dreistelliger Milliardenhöhe. Dafür wird das Budget an anderer Stelle gekürzt – zulasten der Forschung und Innovation. Für das Förderprogramm „Horizont Europa” werden nur noch rund 81 Millionen Euro bereitgestellt. Ursprünglich waren 94 Millionen Euro geplant. Das Geld fließt von 2021 bis 2027 an innovative Forschungsprojekte aus den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Verkehr. Die Kürzung des Förderbudgets wird sich auch auf Tech-Startups auswirken, denn aus dem Vorgänger-Fördertopf „Horizon 2020″ floss regelmäßig Geld an deutsche Jungfirmen. Unter anderem Infarm (Indoor-Gewächshäuser), Orbex (neuartige Raketen) und Audeering (Sprachanalyse-KI) wurden zuletzt mit den EU-Mitteln gefördert. (Quelle: Handelsblatt, Mittwoch, 9:08 Uhr, ps) Anzeige

+++ Scalable Capital bekommt 50 Millionen +++

Der Robo-Advisor Scalable Capital hat in einer Series-D-Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro eingesammelt. Damit beträgt die Gesamtfinanzierung nun 116 Millionen und die Post-Money Bewertung des digitalen Vermögensverwalters 400 Millionen Euro. Die Bestandsinvestoren Blackrock, Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures stemmten knapp die Hälfte der Runde. Von wem der Rest kommt, verrate das Unternehmen nicht, schreibt Finance Forward. In der Fintech-Szene werde aber spekuliert, dass es sich um Hedosophia handelt, den Fonds des Briten Ian Osborne, der beispielsweise in N26 und Raisin investiert hat. (Quelle: Unternehmen/Finance Forward, Mittwoch, 8:57 Uhr, tib)

+++ Siebenstellige Seed-Runde für Dating-Portal +++

Das Hamburger Startup Lemonswan, eine Online-Partnervermittlung, hat eine Seed-Finanzierung in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Das Kapital kommt von Altgesellschaftern wie BPO Capital, dem VC des Otto-Group-Erben Benjamin Otto, sowie dem Lemonswan-Management. Das Dating-Portal wurde 2017 von Elitepartner-Gründer Arne Kahlke, Oliver Czok und Paul Uhlig aufgebaut. Die ehemalige Parship-Managerin Sabine Schöler ist seit diesem Jahr CEO. Das Kapital soll dem Hamburger Startup dabei helfen, bis Anfang 2021 die Gewinnschwelle zu erreichen. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:52 Uhr, lks)

+++ Maschmeyer-Fonds beteiligt sich an Proptech Reinvent +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde hat das Münchner Startup Reinvent eine siebenstellige Summe eingesammelt, darunter von Alstin Capital, dem VC-Fonds von Carsten Maschmeyer. Bereits Ende 2018 steckten verschiedene Investoren einen niedrigen siebenstelligen Betrag in das drei Jahre alte Proptech. Über die Cloud-Software von Reinvent können Architekten, Projektentwickler und Bauunternehmer auf sämtliche Daten des gemeinsamen Immobilienprojekts zugreifen. Bislang ist das Tool nur für Wohnbauten konzipiert, mit dem Kapital will Reinvent größere Bauvorhaben in seine Software einbinden. (Quelle: Wiwo Gründer, Dienstag, 11:21 Uhr, lks)

+++ 1,9 Millionen Euro für Headmade Materials +++

Das Würzburger Startup Headmade Materials hat 1,9 Millionen Euro eingesammelt. Die Summe kommt vollständig vom Wagniskapitalgeber Btov Partners. Headmade Materials ging 2019 an den Start und bietet ein neuartiges 3D-Druck-Verfahren an. Damit können Metallbauteile in Serie produziert werden. Das Verfahren soll auf handelsüblichen 3D-Druckern funktionieren. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 08:54 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash