+++ 23 Millionen für die E-Bikes von Cowboy +++

Die Nachfrage nach E-Bikes steigt seit Monaten rasant, davon profitiert auch Cowboy aus Belgien: Das E-Bike-Startup hat in einer B-Runde insgesamt 23 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wird die Runde von Exor Seeds, dem Frühphasen-Investmentzweig von Exor und Mehrheitsaktionär von Ferrari, sowie HCVC und Isomer Capital. Mit dabei sind auch Future Positive Capital und Index Ventures. Cowboy bietet vergleichsweise leichte und für Großstädter konzipierte E-Bikes mit herausnehmbaren Akku an. Die Räder lassen sich zudem per App ansteuern. Die Belgier konkurrieren damit vor allem mit dem gehypten niederländischen Startup Vanmoof. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 08:50 Uhr, hue)

+++ Millionenrunde bei Tiergesundheits-Startup Felmo +++

Wenige Monate nach der Gründung verkündet das Berliner Tiergesundheits-Startup Felmo eine Seed-Finanzierung in einstelliger Millionenhöhe. Angeführt wird die Runde von Holtzbrinck Ventures. 468Capital – das VC-Vehikel um Szenegrößen wie Alexander Kudlich und Florian Leibert – beteiligt sich ebenfalls erneut an dem Unternehmen. Über die Online-Plattform von Felmo lassen sich Hausbesuche von Tierärzten buchen. Zudem bietet das Startup eine App an, in der Nutzerinnen und Nutzer den Behandlungs- und Diagnoseverlauf ihrer Haustiere nachverfolgen können. Auch persönliche Chats mit Tierärztinnen und Tierärzten sind möglich. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 08:30 Uhr, hue)

+++ Ex-Wirecard-Chef Braun in U-Haft +++

Beim insolventen Zahlungsabwickler Wirecard sind nach Erkenntnissen der Münchner Staatsanwaltschaft bereits seit fünf Jahren systematisch Bilanzen gefälscht und Umsätze aufgebläht worden. Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun, der damalige Finanzvorstand Burkhard Ley und andere Wirecard-Manager hätten sich dazu schon 2015 entschlossen, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch in München. Sie wollten damit verschleiern, dass das Unternehmen im tatsächlich vorhandenen Geschäft Verluste schrieb, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Auf Basis der gefälschten Zahlen hätte Wirecard Kredite über 3,2 Milliarden Euro bekommen, die für die Banken voraussichtlich verloren seien. Braun, der zunächst auf Kaution freigekommen war, sitzt nach dem Bekanntwerden der weiteren Vorwürfe in Untersuchungshaft. Das Gleiche gilt für Ley sowie für den damaligen Chef-Buchhalter, die in München festgenommen worden seien. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 16:00 Uhr, ho.)

+++ Dott, Tier und Voi beschließen Nachhaltigkeits-Standards +++

Die E-Scooter-Startups Dott, Tier Mobility und Voi haben sich freiwillig zur Einhaltung höherer Nachhaltigkeitsstandards verpflichtet. Das gaben die Unternehmen heute bekannt. Zu den zehn ökologischen und sozialen Verpflichtungen gehört unter anderem, dass keine funktionstüchtigen E-Scooter verschrottet, alle Betriebsabläufe im Unternehmen bis Ende 2020 mit grüner Energie betrieben und die Anstellungsverhältnisse von geringfügig Beschäftigten verbessert werden. Außerdem sollen die Risiken minimiert werden, dass E-Scooter in Gewässern landen oder Kunden unsachgemäß ihre Roller abstellen. Die Branche stand in der Kritik wegen verschwendeter Ressourcen und prekärer Arbeitsumstände. Die Maßnahmen der drei Startups sollen europaweit gelten. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:25 Uhr, mw)

+++ Zwei Berliner Coliving-Startups fusionieren +++

Die Coliving-Anbieter Habyt und Goliving schließen sich zusammen. Die Teams werden zusammengelegt und arbeiten unter dem Namen Habyt weiter, die beiden Gründer von Goliving bleiben dabei an Bord. Habyt vermietet fertig eingerichtete Zimmer in Wohngemeinschaften. Insgesamt bietet es 500 Zimmer in Berlin, Madrid, Mailand und Lissabon an. Im Zuge der Fusion investieren die Kapitalgeber Picus Capital, P101 und der Italia500 sechs Millionen Euro in das Unternehmen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:18 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash