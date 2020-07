+++ Medienbericht: Neuer Rocket-CTO geht wieder +++

Der langjährige Chefentwickler Ronny Rentner verließ Rocket Internet zum Jahreswechsel. Sein Nachfolger Tim Niemeier trat die CTO-Stelle im April an. Nun solle auch er den Posten bei Oliver Samwers Inkubator wieder räumen, schreibt das Manager Magazin unter Berufung auf Insider. Demzufolge mussten auch mehrere Softwareentwickler, Marketing- und Produktmanager in den vergangenen Monaten gehen. (Quelle: Manager Magazin, Freitag, 10:39 Uhr, lks)

+++ Tim Rehder steigt zum Partner bei Earlybird auf +++

Seit 2018 war er als Principal bei dem VC-Fonds Earlybird tätig, jetzt wird Tim Rehder zum Partner ernannt. Mit Rehder steigt die Anzahl der Partner bei dem Berliner VC auf insgesamt 16 – für Earlybird die erste Partnerernennung seit 2016. Tim Rehder fokussiert sich in seiner Arbeit auf die Themen Fintech und Blockchain. Bei Earlybird betreut der 32-jährige gebürtige Hamburger unter anderem Unternehmen wie Bitwala oder Crosslend. Vor seiner Tätigkeit als Investor baute er mit Cubits selbst ein Blockchain-Unternehmen auf. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:22 Uhr, heu)

+++ Reachhero-Gründer verkaufen restliche Anteile +++

Die Macher der Influencer-Plattform Reachhero Philipp John, Christian Chyzyk und Aaron Troschke haben eineinhalb Jahre nach dem Exit ihre Anteile abgegeben. Reachhero ging Anfang 2019 an Media and Games Invest, die Muttergesellschaft der Youtuber-Agentur Mediakraft. Für die 67 Prozent hatte der neue Eigentümer (damals noch unter dem Namen Blockescence) einen mittleren siebenstelligen Betrag plus eine erfolgsabhängige Zusatzsumme gezahlt. Wie viel der Youtuber Troschke und seine Partner nun für die verbliebenen Anteile bekamen, ist nicht bekannt. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 17:02 Uhr, lks)

+++ Millionenbetrag für Schweizer Health-Startup Mybacs +++

Die aktuelle Finanzierungsrunde bei Mybacs beläuft sich auf einen siebenstelligen Betrag. Neu dabei ist der US-amerikanische VC Joyance Partners. Der Rocket-Fonds Global Founders Capital (GFC) beteiligt sich erneut an der Firma. Mybacs entwickelt Nahrungsergänzungsmittel für die Darmgesundheit. Das Startup wurde 2018 von den Schweizern Sebastian Wahl und Philipp von Polheim gegründet. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:40 Uhr, heu)

+++ 100 Millionen Euro: Startup-Fonds für Niedersachsen +++

Das Bundesland Niedersachsen startet einen eigenen Startup-Fonds. Der Geldtopf soll insgesamt 100 Millionen Euro umfassen – vom Land selbst kommen 50 Millionen Euro, die restliche Hälfte sollen privaten Investoren finanzieren. Der sogenannte NVenture Fonds richtet sich an Startups in der Wachstumsphase, die einen Kapitalbedarf im siebenstelligen Bereich haben. (Quelle: Niedersächsisches Wirtschaftsministerium, Donnerstag, 15:30 Uhr, heu)

+++ 24 Millionen Euro für Software-Startup Quantilope +++

Das Hamburger Startup Quantilope hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro (28 Millionen US-Dollar) abgeschlossen. Leadinvestor und neu eingestiegen ist der VC Digital+ Partners. Ebenfalls neu im Gesellschafterkreis ist die Silicon Valley Bank. Außerdem investierten in der aktuellen Runde Dawn Capital, Senovo und Surplus. Seit der Gründung 2014 hat Quantilope damit rund 35 Millionen Euro (40 Millionen Dollar) eingesammelt. Das Startup bietet Software an, mit der Unternehmen Kundenumfragen erstellen, durchführen und analysieren können. 200 Firmen nutzen die Software. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 13:56 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash