+++ Millionenbetrag für Signd aus Wien +++

Das Wiener Startup Signd hat bekanntgegeben, eine Million Euro aus dem crowdbasierten Investoren-Netzwerk Primecrowd eingesammelt zu haben. Unter den Geldgebern seien unter anderem Fritz Schweiger (QC Advisers) und Felix Famira (ehemaliger Jumio-Investor). Signd bietet Unternehmen eine technische Plattform, um Kundinnen und Kunden per behördlichem Identifikationsnachweis zu verifzieren. Zu den Kunden der Österreicher gehören Banken und Versicherungen, aber auch Unternehmen aus der Glücksspielbranche. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:25 Uhr, hue)

+++ Zweites Corona-Hilfspaket der EU denkbar +++

Die deutsche Wirtschaft ist nach den Worten von Bundesbankpräsident Jens Weidmann dabei, den Corona-Schock zu überwinden: „Insgesamt zeigen die Daten, dass die Wirtschaft die Talsohle im Frühjahr überschritten hat und sich allmählich erholt.“ Er hält die steigende Verschuldung der öffentlichen Hand wegen der Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krise für verkraftbar. Weidmann forderte allerdings Kontrollmechanismen für den Einsatz der von der EU beschlossenen milliardenschweren Corona-Hilfen. Der Bundesbank-Chef schloss ein zweites Paket dennoch nicht aus. Es könne sein, dass noch einmal nachgelegt werden müsse. Die Entwicklung sei sehr unsicher. „Aber jetzt gilt es, erstmal abzuwarten, wie die beschlossenen Maßnahmen überhaupt wirken.“ (Quelle: Reuters, Montag, 09:32 Uhr, lks)

+++ Tiktok steckt 170 Millionen Euro in Influencer +++

Die chinesische Videoplattform Tiktok will erfolgreiche Influencer finanziell unterstützen. Dazu hat das Unternehmen einen Fonds in Höhe von umgerechnet 170 Millionen Euro (200 Millionen US-Dollar) aufgelegt. Die Summe solle über das kommende Jahr noch steigen. Man wolle damit Tiktok-Nutzern helfen, von der Videoproduktion auf dem sozialen Netzwerk den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Geförderte Influencer sollen regelmäßig Geld aus dem Fonds erhalten, ähnlich eines Einkommens. Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein, nur eigene Inhalte posten und eine hohe Reichweite haben. Wie viele Abonnenten nötig sind, ließ Tiktok offen. Zunächst können sich Tiktoker aus den USA bewerben, weitere Länder sollen folgen. (Quelle: The Verge/Turi2, Montag, 09:21 Uhr, ps)

+++ Deutsche Bank steigt bei Fintech Traxpay ein +++

Das Frankfurter Fintech Traxpay hat einen neuen Gesellschafter: Der Deutschen Bank gehören nach einer Finanzierungsrunde zehn Prozent der Firma. Die Investmentsumme kommunizierten die Unternehmen nicht. Traxpay wurde 2009 gegründet und bietet Lösungen fürs Working-Capital-Management an. Das heißt, es unterstützt Unternehmen bei der Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen. Dazu kooperiert das Fintech mit Banken, unter anderem der Deutschen Bank. (Quelle: DerTreasurer, Freitag, 15:13 Uhr, ps)

+++ Medienbericht: Neuer Rocket-CTO geht wieder +++

Der langjährige Chefentwickler Ronny Rentner verließ Rocket Internet zum Jahreswechsel. Sein Nachfolger Tim Niemeier trat die CTO-Stelle im April an. Nun solle auch er den Posten bei Oliver Samwers Inkubator wieder räumen, schreibt das Manager Magazin unter Berufung auf Insider. Demzufolge mussten auch mehrere Softwareentwickler, Marketing- und Produktmanager in den vergangenen Monaten gehen. (Quelle: Manager Magazin, Freitag, 10:39 Uhr, lks)

