+++ Millionensumme für Toolsense +++

Das Wiener Startup Toolsense hat von Investoren rund drei Millionen Euro erhalten, um Serviceabläufe in der Industrie zu digitalisieren. Beteiligt hat sich federführend der Industrial Technologie Fund des Berliner VCs Btov. Auch der AWS Gründerfonds sowie Segnalita Ventures sind mit an Bord. Toolsense wurde 2017 gegründet und hilft Unternehmen mithilfe von Sensoren dabei, die Reparaturkosten von Maschinen zu senken. Zudem kümmert sich das Startup per Software etwa um den automatisierten Versand von Ersatzteilen oder Wartungskits. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:00 Uhr, hue)

+++ Marley Spoon erstmals profitabel +++

Die Corona-Pandemie hat das Wachstum des Berliner Kochboxen-Startups Marley Spoon immens gestärkt. Nach einem Umsatzrekord im ersten Quartal konnte das Startup seine Erlöse noch einmal kräftig erhöhen: 73 Millionen Euro erwirtschaftete Marley Spoon von April bis Juni, 129 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit 4,5 Millionen Euro Ebitda konnten die Berliner erstmals ein Quartal gewinnbringend abschließen. Seine Jahresprognose hat der Kochboxenanbieter von einst 30 Prozent Umsatzwachstum auf 70 Prozent angehoben. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:25 Uhr, lks)

+++ 15 Millionen Euro für KI-Startup Advertima +++

Das Schweizer Immobilienunternehmen Fortimo Group hat die jüngste Finanzierungsrunde des KI-Startups Advertima angeführt. Insgesamt 15 Millionen Euro sammelte die vier Jahre alte Softwarefirma aus St. Gallen in der Series A ein. Advertima will Einzelhändler in Smart Spaces verwandeln. Kameras und Sensoren erfassen Kunden und deren Bewegungsmuster, an Bildschirmen wird den Käufern dann personalisierte Werbung ausgespielt. Die Technologie wird von 14 Unternehmen in acht verschiedenen Ländern eingesetzt. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:33 Uhr, lks)

+++ Sprachlern-App Tandem bekommt 5 Millionen Euro +++

In seiner zweiten Finanzierungsrunde hat das Hannoveraner Startup Tandem fünf Millionen Euro eingesammelt. Über die App können Nutzer weltweit Tandempartner finden, um sich gegenseitig ihre Muttersprache beizubringen. Angeführt wurde die Runde vom Pariser VC Brighteye Ventures. Weiteres Geld kam vom estnischen Frühphaseninvestor Trind Ventures, dem Jodel-Gesellschafter Rubylight Limited und GPS Ventures aus Berlin. Früher hatte sich bereits Atlantic Labs an Tandem beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:24 Uhr, lks)

+++ Delivery Hero hebt Jahresprognose erneut an +++

Der Essenslieferant hebt nach einem Rekordwachstum in der Corona-Krise seine Jahresprognose an. Delivery Hero erwarte nun einen Umsatz zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit. Zuvor war es von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro ausgegangen. Die Bestellungen hatten sich demnach zwischen April und Juni auf 281 Millionen verdoppelt. Das Unternehmen will im dritten Quartal auch in Japan Essen ausliefern. (Quelle: Reuters, Dienstag, 08:55 Uhr, lks)

