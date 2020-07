+++ Ärzte-Messenger Siilo sammelt 9,5 Millionen Euro ein +++

Das Medical-Messaging-Startup Siilo hat in einer Series A-Finanzierung erneut Geld eingesammelt. Leadinvestor ist der europäische Digital-Health-VC Heal Capital. Die Bestandsinvestoren Philips Health Technology Venture aus Amsterdam und EQT Ventures aus Stockholm haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt, gab das Unternehmen heute bekannt. Zuletzt hatte das 2016 in den Niederlanden gegründete Startup im Jahr 2018 rund 4,5 Millionen Euro eingesammelt. Der Messenger-Dienst unterstützt unter anderem Fachkräfte dabei, Wissen DSGVO-konform zu teilen. Etwa über Whatsapp. Nach eigenen Angaben ist Siilo in Europa das größte medizinische Netzwerk mit einer Viertelmillion aktiver Nutzer. In Deutschland gibt es laut des Unternehmens 23.000 aktive Mitglieder aus Krankenhäusern. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:27 Uhr, mw)

+++ Solar-Startup Insolight kassiert 4,6 Millionen +++

Das Schweizer Solar-Startup Insolight hat eine Finanzierung in Höhe von umgerechnet 4,6 Millionen Euro (fünf Millionen Franken) abgeschlossen. An der Runde beteiligten sich mehrheitlich der VC Investiere sowie die Zürcher Kantonalbank und das Swiss Immo Lab. Gegründet wurde Insolight bereits 2015. Das Startup entwickelt Solarpanele, die einen bis zu zehn Prozent höheren Wirkungsgrad haben sollen als herkömmliche Module aus Silizium. Ein Merkmal der Insolight-Solarmodule sind kleine Linsen, die das Sonnenlicht stärker bünden können als Silizium. Zudem sollen sie weniger Platz verbrauchen, was Materialkosten spart. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:20 Uhr, hue)

+++ Remondis steigt bei KI-Startup ein +++

Der deutsche Recycling-Konzern Remondis hat sich mit einer siebenstelligen Summe an dem KI-Startup Westphalia Datalabs beteiligt. Das Jungunternehmen wurde 2018 vom auf Big-Data-Analysen spezialisierten Professor Reiner Kurzhals gegründet. Westphalia Datalabs bietet Kunden eine Onlineplattform, um verschiedene Datenanalysen ausführen zu lassen. So sollen sie vorhersagen können, wie hoch eine bestimmte Produktnachfrage sein wird oder wann welche Maschine gewartet werden muss. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 15:05 Uhr, hue)

+++ Investoren bewerten Tiktok mit 43 Milliarden Euro +++

Die App Tiktok könnte Insidern zufolge bei einem Verkauf durch ihren chinesischen Mutterkonzern Bytedance mit umgerechnet rund 43 Milliarden Euro (50 Milliarden US-Dollar) bewertet werden. Das dahinterstehende Unternehmen Bytedance prüfe aufgrund des politischen Drucks aus den USA, die Kontrolle über die nicht nur bei US-Teenagern beliebte App abzugeben, eine Reihe von Optionen. Bytedance sei von einigen seiner Investoren, darunter dem US-Finanzinvestor Sequoia und General Atlantic, darauf angesprochen worden, ob die Chinesen nicht die Mehrheit an Tiktok abgeben wollten, sagten Insider. Dabei sei die Summe von rund 50 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht worden. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 14:28 Uhr, ps)

+++ Plant Tesla eine KFZ-Versicherung? +++

Der E-Auto-Hersteller will seinen Kunden in Europa offenbar künftig auch Auto-Versicherungen anbieten. Per Stellenanzeige auf seiner Webseite sucht das Unternehmen Versicherungsexperten in Berlin, wo Tesla derzeit ein Werk baut. Tesla suche einen erfahrenen Underwriter, um KfZ-Versicherungen für die europäischen Märkte zu entwickeln, hieß es in der englischsprachigen Stellenanzeige, über die das Handelsblatt berichtete. „Wir entwickeln die nächste Generation von Versicherungsprodukten für Tesla-Besitzer.“ In den USA bietet Tesla KfZ-Versicherungen für Käufer von Neuwagen bereits an. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 11:25 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash