+++ 5 Millionen für Logistik-Tool Byrd +++

Das Wiener Startup Byrd vernetzt Onlinehändler mit freien Warenlagern. Durch den Onlineshopping-Boom während des Lockdowns sei das Geschäft von Byrd stark gestiegen, so die Firma. Um weitere Märkte eröffnen zu können, hat das Logistik-Tool fünf Millionen Euro vom Forto-Investor Rider Global, dem Athener VC Venturefriends, dem US-Frühphaseninvestor FJ Labs und bestehenden Geldgebern bekommen. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 09:34 Uhr, lks)

+++ Buchhaltungs-Plattform Candis schließt B-Runde ab +++

Die Berliner Firma Candis erhält zwölf Millionen Euro in ihrer Series-B-Runde. Angeführt wird die Finanzierung von Viola Ventures und Rabo Frontier Ventures, der Investmentfirma der Rabobank. Auch Bestandsinvestoren wie Lightspeed Venture Partners, Point Nine Capital oder Speedinvest beteiligten sich erneut. Das 2015 gegründete Startup bietet ein automatisiertes Buchhaltungs-Tool an. Mit der Millionenfinanzierung will das Unternehmen seine Machine-Learning-Technologie weiterentwickeln. (Quelle: Tech.eu, Donnerstag, 15:15 Uhr, heu)

Anzeige

+++ Zwei Startup-Personalien werden Investoren bei Top-VCs +++

Zwei Köpfe aus der Startup-Szene wechseln zu Wagniskapitalgebern. Die ehemalige Produktchefin von N26, Georgie Smallwood, ist jetzt Investorin bei Accel. Der VC sitzt im Silicon Valley und ist an erfolgreichen Tech-Firmen wie Slack, Facebook oder Spotify beteiligt. Smallwood bleibt laut Linkedin in Berlin und soll Gründerinnen für den Fonds suchen. Die zweite Personalie ist George Robson. Der Product Owner der Neobank Revolut ist ab Ende August Partner beim Star-VC Sequoia. Der Fonds beteiligte sich schon an Google, Github und Klarna. Robson sucht laut eines Linkedin-Beitrags in Europa nach vielversprechenden Startups für den Investor aus Kalifornien. (Quelle: Linkedin, Donnerstag, 11:59 Uhr, ps)

+++ Ärzte-Messenger Siilo sammelt 9,5 Millionen Euro ein +++

Das Medical-Messaging-Startup Siilo hat in einer Series A-Finanzierung erneut Geld eingesammelt. Leadinvestor ist der europäische Digital-Health-VC Heal Capital. Die Bestandsinvestoren Philips Health Technology Venture aus Amsterdam und EQT Ventures aus Stockholm haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt, gab das Unternehmen heute bekannt. Zuletzt hatte das 2016 in den Niederlanden gegründete Startup im Jahr 2018 rund 4,5 Millionen Euro eingesammelt. Der Messenger-Dienst unterstützt unter anderem Fachkräfte dabei, Wissen DSGVO-konform zu teilen. Etwa über Whatsapp. Nach eigenen Angaben ist Siilo in Europa das größte medizinische Netzwerk mit einer Viertelmillion aktiver Nutzer. In Deutschland gibt es laut des Unternehmens 23.000 aktive Mitglieder aus Krankenhäusern. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:27 Uhr, mw)

+++ Solar-Startup Insolight kassiert 4,6 Millionen +++

Das Schweizer Solar-Startup Insolight hat eine Finanzierung in Höhe von umgerechnet 4,6 Millionen Euro (fünf Millionen Franken) abgeschlossen. An der Runde beteiligten sich mehrheitlich der VC Investiere sowie die Zürcher Kantonalbank und das Swiss Immo Lab. Gegründet wurde Insolight bereits 2015. Das Startup entwickelt Solarpanele, die einen bis zu zehn Prozent höheren Wirkungsgrad haben sollen als herkömmliche Module aus Silizium. Ein Merkmal der Insolight-Solarmodule sind kleine Linsen, die das Sonnenlicht stärker bünden können als Silizium. Zudem sollen sie weniger Platz verbrauchen, was Materialkosten spart. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:20 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash