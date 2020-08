+++ Mario Götze steigt bei Frankfurter Healthtech ein +++

Das Startup Qualifyze hat sich einen prominenten Geldgeber an Bord geholt: Profifußballer Mario Götze investierte gemeinsam mit der Berliner Investorengruppe Rheingau Founders und dem staatlichen VC Coparion. Im Handelsregister ist die Runde noch nicht eingetragen. Qualifyze wurde 2017 als Spin-off der Technischen Universität Darmstadt unter dem Namen Chemsquare gegründet. Das Portal vermittelt Pharmaunternehmen an Auditoren, die die Qualität und Hygiene der Wirkstofflieferanten überprüfen und diese Daten dann gesammelt auf Qualifyze veröffentlichen. Zuvor sind bereits Cherry Ventures, Auxxo und APX eingestiegen. (Quelle: FAZ, Dienstag, 12:15 Uhr, lks)

+++ Revolut-Herausforderer Boon wird eingestellt +++

Mit einem eigenen Smartphone-Konto wollte der Zahlungsanbieter Wirecard Neobanken wie N26 oder Revolut Konkurrenz machen und in kurzer Zeit zu einer der größten Endkundenbanken der Welt aufsteigen. Von 100 Millionen Kunden als Ziel hatte Ex-Firmenchef Braun gesprochen. Wie das Unternehmen nun mitteilt, stellt Boon den Betrieb per Anfang Oktober ein. Nach der Insolvenz von Wirecard sei das Angebot nicht mehr aufrecht zu erhalten, heißt es weiter. Der Ansatz von Boon war, Endkunden nicht nur direkt anzusprechen, sondern das Angebot auch als Whitelabel-Lösung für große Versicherungen oder andere Banken am Markt zu platzieren. (Quelle: Unternehmen, Montag, 12:30 Uhr, ho.)

+++ N26-Gründer investiert in neues Startup Beams +++

Obwohl es noch nicht auf dem Markt ist, hat das Startup Beams bereits eine Millionenfinanzierung eingefahren. Über die App der Firma sollen Nutzerinnen und Nutzer künftig ihre Lieblingsorte und -routen beim Reisen mit Freunden teilen können. Dahinter steht der ehemalige N26-Manager Robert Kilian. Die erste Finanzspritze bekam er nun von N26-Chef Maximilian Tayenthal, den Tourlane-Gründern und Planetly-Mitgründer Benedikt Frank. (Quelle: Finance Forward, Montag, 9:17 Uhr, ps)

+++ Fernarzt.com wird von britischem Investor übernommen +++

Die Telemedizin-Plattform Fernarzt.com gehört nun zu 90 Prozent dem britischen Investor Marcol. Die restlichen zehn Prozent behält der Company Builder Heartbeat Labs, der das Startup 2017 auf den Weg gebracht hat. Zum Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Über Fernarzt.com können Patientinnen und Patienten per Video mit Ärztinnen und Ärzten telefonieren. Auch der Versand verschreibungspflichtiger Medikamente ist über die Plattform möglich. „Tausende Behandlungen” erfolgten pro Monat über das Portal. Der neue Eigentümer Marcol besitzt bereits eine weitere Telemedizin-Plattform, Health Hero. (Quelle: Unternehmen, Montag, 8:54 Uhr, ps)

