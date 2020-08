+++ 2 Millionen Euro für sächsisches Videotool +++

Der Technologiegründerfonds Sachsen und weitere Investoren haben insgesamt zwei Millionen Euro in die Software-Firma Segmentive gesteckt. Die Seed-Runde soll dem Startup aus Mittweida helfen, einen ersten Prototypen auf den Markt zu bringen. Das Computer-Vision-Tool soll in Social Media eingesetzt werden und entfernt den Hintergrund in Videos, um die gefilmte Person in eine Szenerie ihrer Wahl einzufügen. Segmentive wurde 2019 als Tochter des Präsentations-Software-Startups Cinector ausgegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:04 Uhr, lks)

+++ Corona-Hilfen für Startups: Erste Gelder ausgezahlt +++

Vier Monate nach Ankündigung des 1,2-Milliarden-Hilfspakets für Startups sind nun die ersten Summen ausgezahlt worden. Das bestätigte eine KfW-Capital-Sprecherin dem Handelsblatt. Die sogenannte Säule 1 richtet sich an Startups, die mit Wagniskapital finanziert sind. Für dieses Programm sind elf Investmentfonds zugelassen, die sich stellvertretend für ihre Startups um die Hilfen beworben haben. Einer dieser Fonds habe jetzt Geld abgerufen, so die Sprecherin. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 09:15 Uhr, heu)

+++ Kartenmacherei-Gründer stoppt Inkubator-Experiment +++

Christoph Behn, Gründer der Online-Papeterie Kartenmacherei, hatte Ende 2018 gegenüber Gründerszene angekündigt, mit Better Ventures einen eigenen Startup-Inkubator aufbauen wollen. Laut eines Berichts der Wirtschaftswoche hat Behn das Experiment nun ohne genaue Angabe von Gründen gestoppt – und will mit Better Ventures künftig nur noch als Investor aktiv sein. Zehn Beteiligungen pro Jahr will nach eigener Aussage stemmen. Ein erstes Investment wurde kürzlich bereits getätigt: Behns Firma beteiligte sich am Putzmittel-Startup Everdrop. (Quelle: Wirtschaftswoche, Donnerstag, 11:20 Uhr, hue)

+++ Xing wächst im ersten Halbjahr +++

Das ehemals als Xing firmierende Karriere-Netzwerk wächst in der Corona-Krise und bestätigt seine Jahresprognose. Die langfristigen Trends, auf denen das Geschäft beruhe, wie die Themen Digitalisierung und demografischer Wandel, seien nach wie vor intakt, sagte Petra von Strombeck, die seit Ende Mai das Hamburger Unternehmen New Work führt. Inzwischen kommt das Netzwerk Xing auf 18,1 Millionen Mitglieder und damit 900.000 mehr als im Dezember. Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg trotz coronabedingter Rückgänge im Veranstaltungsbereich und schwächelnder Werbeeinnehmen um sechs Prozent auf fast 136 Millionen Euro. Das um Sondereffekte wie Zukäufe bereinigte Betriebsergebnis legte ebenfalls um sechs Prozent auf 41,1 Millionen Euro zu. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 9:05 Uhr, hue)

+++ 3D-Druck-Startup schließt Millionenfinanzierung ab +++

Das Münchner 3D-Druck-Startup Dyemansion hat in einer weiteren Finanzierungsrunde zwölf Millionen Euro eingesammelt. Neben den bestehenden Investoren von UVC Partners, Btov Partners, KGAL und AM Ventures hat sich bei der Series-B der dänische Wachstumsfonds Nordic Alpha Partners beteiligt. Bei der vergangenen Runde kamen im September 2018 rund 4,5 Millionen Euro zusammen. Die Münchner bietet industrielle Lösungen zur Oberflächenveredelung und Einfärbung von 3D-gedruckten Kunststoffteilen an. Mit dem frischen Kapital sollen produktseitig die Abläufe weiter automatisiert und digitalisiert werden. Ziel sei es, die bestehenden Anwendungen auf Serienniveau anzuheben. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:09 Uhr, mw)

