+++ Holtzbrinck Ventures steigt bei Schüttflix ein +++

Der Wagniskapitalgeber Holtzbrinck Ventures beteiligt sich am Gütersloher Startup Schüttflix. Nur wenige Monate zuvor hatte der VC Speedinvest in die Firma investiert. Auch die Schauspielerin Sophia Thomalla ist im vergangenem Herbst eingestiegen und fungiert seitdem als Markenbotschafterin des Startups. Insgesamt hat Schüttflix damit bereits 14 Millionen Euro eingesammelt. Bauunternehmen können bei Schüttflix per App Materialien wie Sand, Schotter und Kies bestellen. Innerhalb von vier Stunden soll die Onlinebestellung auf der Baustelle angekommen sein. 12.000 Lieferungen hat die Firma bereits abgewickelt – bisher vor allem in Nordrhein-Westfalen, doch bis Ende des Jahres will Schüttflix in ganz Deutschland ausliefern. Im kommenden Jahr möchte Gründer Christian Hülsewig ins Ausland expandieren. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 09:20 Uhr, heu)

+++ Curevac hofft auf bis zu 209 Millionen bei US-Börsengang +++

Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac will bei seinem geplanten Börsengang in den USA umgerechnet bis zu 209 Millionen Euro bei Investoren einsammeln. In einem öffentlichen Zeichnungsangebot sollen zunächst 13,3 Millionen Stammaktien verkauft werden, teilte die Gesellschaft, die einen Corona-Impfstoff entwickelt, am Montag mit. Der Preis soll voraussichtlich zwischen umgerechnet 12 und 13,60 Euro (14 und 16 US-Dollar) je Aktie betragen. Das Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq ist einer mit der Sache vertrauten Person zufolge bereits für Freitag geplant. Curevac wollte sich dazu nicht äußern. Die Börsenpläne waren Ende Juli konkreter geworden, als das Unternehmen den Entwurf für seinen Börsenprospekt bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht hatte – die Voraussetzung für ein Listing. Curevac hatte erst kürzlich 545 Millionen Euro (640 Millionen Dollar) in einer privaten Finanzierungsrunde eingesammelt, wovon mit umgerechnet 292 Millionen Euro der größte Teil von der Bundesregierung stammt, die über die Förderbank KfW bei dem Impfstoffentwickler einstieg. Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen vor allem die Entwicklung seines Corona-Impfstoffkandidaten und die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten finanzieren. (Quelle: Reuters, Dienstag, 09:10 Uhr, heu)

+++ 2,5 Millionen Euro für Karlsruher Proptech Inreal +++

Das Startup Inreal hat 2,5 Millionen Euro eingesammelt. In der Finanzierungsrunde stiegen die private Beteiligungsgesellschaft Dr. Hettich Beteiligungen sowie Business Angel Michael Spies neu bei der Firma ein. Kapital kam zudem von den Bestandsinvestoren, darunter Bitstone Capital und Signa Innovations. Inreal bietet eine Lösung für Immobilienmakler an, mit der sich Wohnungsinteressenten virtuell durch das Objekt bewegen können. Über eine VR-Brille können sie dabei auch Möbel verrücken. Das Unternehmen hat bislang 450 Immobilien virtuell begehbar gemacht, zu den Kunden zählen das Kreditinstitut Deka und die Bank Credit Suisse. (Quelle: Unternehmen, Montag, 9:05 Uhr, ps)

+++ 2 Millionen Euro für sächsisches Videotool +++

Der Technologiegründerfonds Sachsen und weitere Investoren haben insgesamt zwei Millionen Euro in die Software-Firma Segmentive gesteckt. Die Seed-Runde soll dem Startup aus Mittweida helfen, einen ersten Prototypen auf den Markt zu bringen. Das Computer-Vision-Tool soll in Social Media eingesetzt werden und entfernt den Hintergrund in Videos, um die gefilmte Person in eine Szenerie ihrer Wahl einzufügen. Segmentive wurde 2019 als Tochter des Präsentations-Software-Startups Cinector ausgegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:04 Uhr, lks)

+++ Corona-Hilfen für Startups: Erste Gelder ausgezahlt +++

Vier Monate nach Ankündigung des 1,2-Milliarden-Hilfspakets für Startups sind nun die ersten Summen ausgezahlt worden. Das bestätigte eine KfW-Capital-Sprecherin dem Handelsblatt. Die sogenannte Säule 1 richtet sich an Startups, die mit Wagniskapital finanziert sind. Für dieses Programm sind elf Investmentfonds zugelassen, die sich stellvertretend für ihre Startups um die Hilfen beworben haben. Einer dieser Fonds habe jetzt Geld abgerufen, so die Sprecherin. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 09:15 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash