+++ Lieferando-Mutter verdoppelt Umsätze +++

Erwartungsgemäß hat der Lieferando-Mutterkonzern Justeat Takeaway coronabedingt gute Geschäftszahlen vorgelegt. Wie das Unternehmen aus Amsterdam mitteilte, stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2020 um 44 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 177 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch ein EBITDA von 76 Millionen Euro ausgewiesen. Allerdings half Justeat Takeaway bei den Zahlen etwas nach, indem es die Umsätze des erst im April übernommenen britischen Lieferdienstes Just Eat rückwirkend zum 1. Januar 2019 mit in die Bilanz einrechnete. Wegen der teils monatelangen Ausgangssperren bestellten die Menschen mehr Essen nach Hause als sonst. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 09:10 Uhr, hue)

+++ La Famiglia schließt weiteren Fonds mit 50 Millionen +++

Der VC La Famiglia hat seinen zweiten Fonds geschlossen, berichtet das Handelsblatt. Mit 50 Millionen Euro sei der Fond deutlich größer als der erste aus dem Jahr 2017. Damals bezifferte der VC die Größe auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Auch in den neuen Fonds investierten wieder bekannte Geldgeber. Neben Skype-Gründer Niklas Zennström habe Fonds-Gründerin Jeanette zu Fürstenberg auch Teile der Familien Oetker, Hymer und Swarovski sowie Adidas gewinnen können. La Famiglia hat sich mit seinem ersten Fonds unter anderem an Startups wie Freighthub und Bezahlt.de beteiligt. (Quelle: Handelsblatt, Mittwoch, 09:00 Uhr, sh)

+++ Fintech 1inch sammelt Millionen ein +++

Das Stuttgarter Startup 1inch hat von mehreren VCs um Lead-Investor Binance Labs insgesamt 2,4 Millionen Euro (2,8 Millionen US-Dollar) erhalten. Ebenfalls beteiligt sind Greenfield One, Galaxy Digital, Libertus Capital, Dragonfly Capital, FTX, IOSG und Launchub Ventures. Das frische Kapital soll unter anderem in das Team, die Technik und das Marketing fließen. Die Fintech-Firma der Gründer Anton Bukov und Sergej Kunz lässt seine Nutzer über die Plattform 1inch Kryptowährungen tauschen und vergleicht dafür verschiedene Börsen. Das Gesamtvolumen der bisherigen Transaktionen soll sich auf 850 Millionen Euro (1 Milliarde US-Dollar) belaufen, so das Unternehmen. (Quelle: Finance Forward, Mittwoch, 08:56 Uhr, gr)

+++ Holtzbrinck Ventures steigt bei Schüttflix ein +++

Der Wagniskapitalgeber Holtzbrinck Ventures beteiligt sich am Gütersloher Startup Schüttflix. Nur wenige Monate zuvor hatte der VC Speedinvest in die Firma investiert. Auch die Schauspielerin Sophia Thomalla ist im vergangenem Herbst eingestiegen und fungiert seitdem als Markenbotschafterin des Startups. Insgesamt hat Schüttflix damit bereits 14 Millionen Euro eingesammelt. Bauunternehmen können bei Schüttflix per App Materialien wie Sand, Schotter und Kies bestellen. Innerhalb von vier Stunden soll die Onlinebestellung auf der Baustelle angekommen sein. 12.000 Lieferungen hat die Firma bereits abgewickelt – bisher vor allem in Nordrhein-Westfalen, doch bis Ende des Jahres will Schüttflix in ganz Deutschland ausliefern. Im kommenden Jahr möchte Gründer Christian Hülsewig ins Ausland expandieren. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 09:20 Uhr, heu)

+++ Curevac hofft auf bis zu 209 Millionen bei US-Börsengang +++

Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac will bei seinem geplanten Börsengang in den USA umgerechnet bis zu 209 Millionen Euro bei Investoren einsammeln. In einem öffentlichen Zeichnungsangebot sollen zunächst 13,3 Millionen Stammaktien verkauft werden, teilte die Gesellschaft, die einen Corona-Impfstoff entwickelt, am Montag mit. Der Preis soll voraussichtlich zwischen umgerechnet 12 und 13,60 Euro (14 und 16 US-Dollar) je Aktie betragen. Das Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq ist einer mit der Sache vertrauten Person zufolge bereits für Freitag geplant. Curevac wollte sich dazu nicht äußern. Die Börsenpläne waren Ende Juli konkreter geworden, als das Unternehmen den Entwurf für seinen Börsenprospekt bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht hatte – die Voraussetzung für ein Listing. Curevac hatte erst kürzlich 545 Millionen Euro (640 Millionen Dollar) in einer privaten Finanzierungsrunde eingesammelt, wovon mit umgerechnet 292 Millionen Euro der größte Teil von der Bundesregierung stammt, die über die Förderbank KfW bei dem Impfstoffentwickler einstieg. Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen vor allem die Entwicklung seines Corona-Impfstoffkandidaten und die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten finanzieren. (Quelle: Reuters, Dienstag, 09:10 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash