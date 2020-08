+++ Workist bekommt 2,3 Millionen +++

Das Berliner KI-Startup Workist, früher bekannt als Outsmart.ai, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,3 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde diese vom Tech-VC 468 Capital, außerdem beteiligten sich unter anderem LEA Partners und der Angel-Investor Marc Georg Schauenburg. Workist entwickelt eine Plattform zur Automatisierung von zeitraubenden Büroarbeiten wie der Sichtung von E-Mails oder dem Abtippen von Bestellungen. Das neue Kapital soll ins Team, die Kundengewinnung und das Marketing fließen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 14:45 Uhr, tib)

+++ Millionenbetrag für Simulations-Software Valsight +++

Das Berliner Startup Valsight bekommt eine siebenstellige Summe vom Main Incubator, dem Frühphaseninvestor der Commerzbank. Das 2015 gegründete Unternehmen entwickelt eine Cloud-Software für die Simulation von Szenarien in Echtzeit, etwa unerwartete Produktionsausfälle oder schwankende Marktpreise. Sie soll künftig auch Unternehmenskunden der Commerzbank zur Verfügung stehen. (Quelle: Unternehmen, 14:40 Uhr, tib)

+++ N26 verliert Produktchefin +++

Georgina Smallwood, seit knapp zwei Jahren Chief Product Officer von N26, verlässt das Fintech laut einem Bericht von Finance Forward Ende August und wechselt zum Elektroroller-Startup Tier Mobility. Laut ihrer Abschieds-E-Mail, die dem Branchenportal vorliegt, möchte Smallwood wieder bei einem Frühphasen-Startup das Produkt mit aufbauen. Sie ist der siebte prominente Abgang bei N26 innerhalb von einem halben Jahr. Gründer Valentin Stalf soll den CPO-Posten vorläufig übernehmen. (Quelle: Finance Forward, Montag,14:30 Uhr, tib)

+++ Siebenstellige Summe für Semodia +++

Das Dresdner Startup Semodia bekommt eine Millionensumme in der Seed-Runde, Lead-Investor ist der Technologiegründerfonds Sachsen. Der hat unter anderem schon in die nachrüstbaren E-Antriebe von Pendix investiert oder in das E-Learning-Portal Lecturio. Semodio ist eine Ausgründung der TU Dresden und der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und wurde 2019 von den Ingenieuren Henry Bloch, Stephan Hensel, Anna Menschner und Jan Funke sowie den Professoren Leon Urbas und Alexander Fay gegründet. Das Startup arbeitet an einer standardisierten und steuerungsunabhängigen Beschreibung der Automatisierungstechnik. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 16:43 Uhr, gr)

+++ Transfermarkt übernimmt Scoutastic +++

Die Fußball-Webseite Transfermarkt und die Just Add AI GmbH starten das Joint Venture Scoutastic, eine Tochter von Just Add AI, an dem Transfermarkt 50,1 Prozent der Anteile hält. Scoutastic verbindet die KI-Expertise von Just Add AI und den Marktzugang und die Daten von Transfermarkt, wie unter anderem Spieler-Marktwerte von Fußballern. Das soll das Scouting verbessern. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:45 Uhr, gr)

+++ Free Now kooperiert mit Sharing-Startup Miles +++

Das Daimler- und BMW-Venture Free Now integriert das Berliner Carsharing-Angebot von Miles in seine App. Der kilometerbasierte Service ist ab sofort Berlin und Hamburg verfügbar. Etwa 3.000 Miles-Fahrzeuge und -Transporter könnten von nun an gebucht werden, heißt es von dem Unternehmen. Zuletzt hatte Free Now den hauseigenen E-Scooter-Service Hive sowie das schwedische Startup Voi auf die Plattform geholt. Free-Now-Deutschlandchef Alexander Mönch hatte gegenüber Gründerszene angekündigt, weitere Services und Fahrzeugklassen integrieren zu wollen, um sich zur multimodalen Plattform zu entwickeln. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:10 Uhr, mw)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash