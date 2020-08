+++ 2,5 Millionen für Berliner Deep-Tech +++

Das Berliner Startup Apheris hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird sie vom britischen Frühphasen-VC Localglobe. Ebenfalls beteiligt haben sich Dig Ventures, Another.vc, System One sowie aktuelle und ehemalige Manager von Google und Twitter. Apheris wurde 2019 von Robin Röhm und Michael Höhn gegründet. Das Startup ermöglicht es Unternehmen etwa aus der Gesundheitsindustrie, Patientendaten mit anderen Unternehmen und Institutionen zu teilen und besser zu verwerten, ohne Datenschutzverstöße zu begehen. Dafür kommt eine KI zum Einsatz, die auf die verschiedenen Daten der Unternehmen zugreift, sie auswertet und anschließend anonymisiert an die einzelnen Server zurückschickt. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:15 Uhr, hue)

+++ 7 Millionen Euro für Insurtech Claimsforce +++

Das Hamburger Startup Claimsforce bietet Versicherungsunternehmen eine KI-gestützte Software an, mit denen sie die gemeldeten Schäden ihrer Kunden bewerten und den Aufwand entsprechend einordnen können. Um in weitere europäische Märkte und die USA expandieren zu können, hat das zwei Jahre alte Startup eine Finanzierung über sieben Millionen Euro aufgenommen. Neben den Bestandsinvestoren Fly Ventures, Point Nine und La Famiglia hat sich der britische VC und Bryter-Gesellschafter Notion Capital an Claimsforce beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 9:30 Uhr, lks)

+++ Workist bekommt 2,3 Millionen +++

Das Berliner KI-Startup Workist, früher bekannt als Outsmart.ai, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,3 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde diese vom Tech-VC 468 Capital, außerdem beteiligten sich unter anderem LEA Partners und der Angel-Investor Marc Georg Schauenburg. Workist entwickelt eine Plattform zur Automatisierung von zeitraubenden Büroarbeiten wie der Sichtung von E-Mails oder dem Abtippen von Bestellungen. Das neue Kapital soll ins Team, die Kundengewinnung und das Marketing fließen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 14:45 Uhr, tib)

Anzeige

+++ Millionenbetrag für Simulations-Software Valsight +++

Das Berliner Startup Valsight bekommt eine siebenstellige Summe vom Main Incubator, dem Frühphaseninvestor der Commerzbank. Das 2015 gegründete Unternehmen entwickelt eine Cloud-Software für die Simulation von Szenarien in Echtzeit, etwa unerwartete Produktionsausfälle oder schwankende Marktpreise. Sie soll künftig auch Unternehmenskunden der Commerzbank zur Verfügung stehen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 14:40 Uhr, tib)

+++ N26 verliert Produktchefin +++

Georgina Smallwood, seit knapp zwei Jahren Chief Product Officer von N26, verlässt das Fintech laut einem Bericht von Finance Forward Ende August und wechselt zum Elektroroller-Startup Tier Mobility. Laut ihrer Abschieds-E-Mail, die dem Branchenportal vorliegt, möchte Smallwood wieder bei einem Frühphasen-Startup das Produkt mit aufbauen. Sie ist der siebte prominente Abgang bei N26 innerhalb von einem halben Jahr. Gründer Valentin Stalf soll den CPO-Posten vorläufig übernehmen. (Quelle: Finance Forward, Montag,14:30 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash