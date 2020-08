+++ Finleap übernimmt Innovationsteam von Wirecard +++

Die Berliner Fintech-Schmiede Finleap baut mit Hilfe von früheren Wirecard-Mitarbeitern ein neues Standbein auf. Die Geschäftseinheit Finleap Forward soll Unternehmen bei der digitalen Transformation helfen, das Angebot werde sich an Banken und Versicherungen aber auch den Mittelstand richten. Das sechsköpfige neue Team habe zuvor für das Wirecard Innovation Labs gearbeitet und werde von dessen früherem Chef Jörn Leogrande geleitet. Unter dem Dach von Finleap operieren unter anderem die Solarisbank und das Versicherungsportal Clark. (Quelle: Reuters, Montag, 12:30 Uhr, ho.)

+++ 15-Millionen-Kredit für Münchner Mobility-Firma +++

Die Europäische Investitionsbank hat dem Münchner Unternehmen The Mobility House einen Kredit in Höhe von 15 Millionen Euro gewährt. Die Mittel stammen aus dem Innovations-Fördertopf „Horizont 2020″ der EU. The Mobility House bietet Unternehmen Lösungen für das Management ihrer Elektro-Fahrzeugflotten an. Dazu zählen Ladesäulen und eine Software, mit der unter anderem der Ladestand der Fahrzeug-Akkus bewacht werden kann. Zu den Kunden der 2009 gegründeten Firma zählt Volkswagen. (Quelle: Elektroauto-News, Montag, 10:26 Uhr, ps)

+++ Finn Hänsel gründet Hanf-Lobbyverband +++

Die EU-Kommission steht kurz davor, den Hanfwirkstoff CBD als Betäubungsmittel einzustufen. Das würde das Aus für Startups bedeuten, die Öle, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel mit CBD anbieten. Finn Hänsel, Gründer des Cannabishändlers Sanity Group und der dazugehörigen CBD-Marke Vaay, will daher mit den Chefs von Aphria Deutschland und Cannacare Health einen Lobbyverband gründen. Unter dem Namen Pro CBD will die Organisation bessere Regulierungen einfordern, um eine klare Abgrenzung zwischen Arzneimitteln und Lifestyle-Produkten zu schaffen. (Quelle: Apotheke Adhoc, Montag, 10:22 Uhr, lks)

+++ Earlybird startet Fonds für Gründer mit Migrationshintergrund +++

Die Berliner VC-Firma Earlybird startet gemeinsam mit der Unternehmensberatung Bain den Fonds „Vision Lab”. Der Geldtopf umfasst eine Million Euro und richtet sich an Startup-Gründer mit Migrationshintergrund, die erst seit Kurzem in Deutschland leben. Laut Earlybird ist der Fonds auch für Flüchtlinge gedacht. Neben finanzieller Unterstützung soll die Förderung durch das Vision Lab individuelles Mentoring und Coaching beinhalten. Auch andere Startup-Organisationen wie Google for Startups oder die Handelshochschule Leipzig sind bei dem Projekt involviert. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 09:50 Uhr, heu)

+++ Millionensumme für Bonify +++

Das Berliner Fintech Bonify hat eine weitere Millionenfinanzierung in nicht genannter Höhe von Bestandsinvestoren erhalten. Zu den Geldgebern gehören die spanische Bank Santander, die Wagniskapitalgeber Experian und Mosaic sowie die Gründer der Zinsplattform Raisin. Gegründet wurde Bonify bereits 2015. Mit der App des Fintechs können Kunden eine Bonitätsauskunft und einen besseren Überblick über ihre Finanzen erhalten. (Quelle: Financefwd.com, Montag, 9:50 Uhr, hue)

+++ US-Milliardär Tim Draper investiert in Wiener Blockchain-Startup +++

Draper Associates hat zusammen mit Apex Ventures rund 1,1 Millionen Euro (1,25 Millionen US-Dollar) in das Wiener Blockchain-Startup Morpher gesteckt. Morpher entwickelt ein Blockchain-Protokoll, mit dem Aktien, Rohstoffe, und Währungen gebührenfrei gehandelt werden können. Die dazugehörige Plattform will das Unternehmen am 31. August 2020 starten. Der US-Investor Tim Draper hatte sich über seine VC-Firma zusammen mit Apex im vergangenen Jahr bereits mit derselben Summe (1,25 Millionen US-Dollar) an Morpher beteiligt. Morpher wurde 2018 von Denis Bykov und Martin Fröhler gegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 17:30 Uhr, sh)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash