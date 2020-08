+++ Staatsanwaltschaft ermittelt gegen IBB-Vorstand +++

Weil sie Corona-Hilfsgelder zu lax verteilt haben, ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Personen der Berliner Förderbank IBB. Vier Vorständen wird Untreue, einem Mitarbeiter Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. Die IBB soll die Soforthilfen ohne ausreichende Kontrollmechanismen vergeben haben. Die Anträge sind lediglich durch eine IT-Prüfung gegangen. Andere Förderbanken verlangten Nachweise wie Gewerbescheine oder Ausweiskopien. Das Landeskriminalamt warnte daher bereits im April vor Betrugsfällen. Nun bearbeitet die Staatsanwaltschaft rund 2.200 Verfahren gegen Empfänger, die die Gelder zu unrecht erhalten haben. Die IBB sieht den Ermittlungen gelassen entgegen. Finanzsenator Matthias Kollatz und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop verteidigten das Vorgehen der IBB und loben die schnelle Umsetzung der Fördergelder, weil so kleine Betriebe vor der Insolvenz bewahrt wurden. (Quelle: Tagesspiegel, Mittwoch, 11:28 Uhr, lks)

+++ Hamburger Stromwechselportal erhält 1,5 Millionen +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde hat das Hamburger Family Office Tertium 1,1 Millionen Euro in das Startup Wechselpilot gesteckt. Weitere 400.000 Euro stammen von Bestandsinvestoren. Wechselpilot bietet ein Portal an, über das Nutzer den Anbieter ihres Strom- und Gasvertrags ändern können. Der Service richtet sich an Privatkunden und Firmenpartner wie Umzugsunternehmen, die die Plattform als White-Label-Lösung anbieten. Künftig will das Startup auch Telefonverträge aufnehmen und in weitere Länder expandieren. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:16 Uhr, lks)

+++ Finleap übernimmt Innovationsteam von Wirecard +++

Die Berliner Fintech-Schmiede Finleap baut mit Hilfe von früheren Wirecard-Mitarbeitern ein neues Standbein auf. Die Geschäftseinheit Finleap Forward soll Unternehmen bei der digitalen Transformation helfen, das Angebot werde sich an Banken und Versicherungen aber auch den Mittelstand richten. Das sechsköpfige neue Team habe zuvor für das Wirecard Innovation Labs gearbeitet und werde von dessen früherem Chef Jörn Leogrande geleitet. Unter dem Dach von Finleap operieren unter anderem die Solarisbank und das Versicherungsportal Clark. (Quelle: Reuters, Montag, 12:30 Uhr, ho.)

+++ 15-Millionen-Kredit für Münchner Mobility-Firma +++

Die Europäische Investitionsbank hat dem Münchner Unternehmen The Mobility House einen Kredit in Höhe von 15 Millionen Euro gewährt. Die Mittel stammen aus dem Innovations-Fördertopf „Horizont 2020″ der EU. The Mobility House bietet Unternehmen Lösungen für das Management ihrer Elektro-Fahrzeugflotten an. Dazu zählen Ladesäulen und eine Software, mit der unter anderem der Ladestand der Fahrzeug-Akkus bewacht werden kann. Zu den Kunden der 2009 gegründeten Firma zählt Volkswagen. (Quelle: Elektroauto-News, Montag, 10:26 Uhr, ps)

+++ Finn Hänsel gründet Hanf-Lobbyverband +++

Die EU-Kommission steht kurz davor, den Hanfwirkstoff CBD als Betäubungsmittel einzustufen. Das würde das Aus für Startups bedeuten, die Öle, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel mit CBD anbieten. Finn Hänsel, Gründer des Cannabishändlers Sanity Group und der dazugehörigen CBD-Marke Vaay, will daher mit den Chefs von Aphria Deutschland und Cannacare Health einen Lobbyverband gründen. Unter dem Namen Pro CBD will die Organisation bessere Regulierungen einfordern, um eine klare Abgrenzung zwischen Arzneimitteln und Lifestyle-Produkten zu schaffen. (Quelle: Apotheke Adhoc, Montag, 10:22 Uhr, lks)

