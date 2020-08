+++ Monedo-CFO verlässt das Fintech +++

Wie aus dem Handelsregister hervorgeht, scheidet Mariusz Dabrowski als Finanzchef bei dem Hamburger Fintech Monedo – vormals Kreditech – aus. Finance Forward berichtete zuerst. Er verlasse aus „persönlichen Gründen“ das Unternehmen, sagte Dabrowski gegenüber dem Medium. Bereits im April soll Dabrowski einen Brief an die Monedo-Gesellschafter geschickt haben, um sein Ausscheiden anzukündigen. Dabrowski ist im Jahr 2018 zu Kreditech gekommen, um das Unternehmen zu restrukturieren. Zuvor war er unter anderem bei KPMG und die Bank ING tätig. (Quelle: Finance Forward, Donnerstag, 10:05 Uhr, mw)

+++ Delivery Hero kauft Online-Supermarkt Instashop +++

Der Dax-Neuling Delivery Hero hat den arabischen Online-Supermarkt Instashop übernommen. Der Kaufpreis liegt bei rund 304 Millionen Euro (360 Millionen Dollar), wobei der Großteil der Summe (228 Millionen Euro) direkt und der restliche Teil abhängig von weiteren zu erreichenden Zielen gezahlt wird. Instashop wurde 2015 gegründet und ging ursprünglich in Dubai an den Start. Inzwischen ist das Portal, über das Nutzer Lebensmittel bestellen können und in 45 Minuten geliefert bekommen, in großen Teilen des Mittleren Ostens sowie in Nordafrika aktiv. Mit dem Zukauf will Delivery Hero sein Produktportfolio um Lebensmittellieferungen erweitern. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:05 Uhr, hue)

+++ Hamburger Investoren setzen neuen Biotech-Fonds auf +++

Die Hamburger Investoren Jens Eckstein und Nils Regge haben mit der Investmentfirma Apollo Health Ventures einen neuen Biotech-Fonds ins Leben gerufen. Mit ihrem zweiten Fonds haben sie ein Zielvolumen von 80 bis 100 Millionen Euro aufgelegt. Mit dem Geld wollen sie nicht nur Startups unterstützen, sondern auch aufbauen. Mit der Hälfte des neuen Fonds sollen zehn neue Startups gegründet werden, an denen Eckstein und Regge die Mehrheit halten. Im Mittelpunkt sollen altersbedingte Krankheiten stehen, etwa Diabetes, Krebs, Alzheimer oder Schlaganfälle. Eckstein ist seit mehr als 30 Jahren als Biochemiker aktiv. Regge hingegen hat die deutschen Reise-Startups Hometogo und Dreamlines mitgegründet. (Quelle: Handelsblatt, Donnerstag, 09:05 Uhr, mw)

+++ Schweizer Fintech Neon sammelt 4,7 Millionen ein +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde hat das Schweizer Fintech Neon rund 4,7 Millionen Euro (fünf Millionen Franken) eingesammelt. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Investiert haben unter anderem Backbone Ventures, TX Group, Helvetia Venture Fund sowie QoQa Services. Das frische Kapital soll in den Produktausbau und in das Wachstum fließen. Das Unternehmen bietet ein Smartphone-Konto ähnlich wie N26. Eigenen Angaben zufolge hat Neon rund 30.000 Kunden. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 14:20 Uhr, mw)

+++ Staatsanwaltschaft ermittelt gegen IBB-Vorstand +++

Weil sie Corona-Hilfsgelder zu lax verteilt haben, ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Personen der Berliner Förderbank IBB. Vier Vorständen wird Untreue, einem Mitarbeiter Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. Die IBB soll die Soforthilfen ohne ausreichende Kontrollmechanismen vergeben haben. Die Anträge sind lediglich durch eine IT-Prüfung gegangen. Andere Förderbanken verlangten Nachweise wie Gewerbescheine oder Ausweiskopien. Das Landeskriminalamt warnte daher bereits im April vor Betrugsfällen. Nun bearbeitet die Staatsanwaltschaft rund 2.200 Verfahren gegen Empfänger, die die Gelder zu unrecht erhalten haben. Die IBB sieht den Ermittlungen gelassen entgegen. Finanzsenator Matthias Kollatz und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop verteidigten das Vorgehen der IBB und loben die schnelle Umsetzung der Fördergelder, weil so kleine Betriebe vor der Insolvenz bewahrt wurden. (Quelle: Tagesspiegel, Mittwoch, 11:28 Uhr, lks)

+++ Hamburger Stromwechselportal erhält 1,5 Millionen +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde hat das Hamburger Family Office Tertium 1,1 Millionen Euro in das Startup Wechselpilot gesteckt. Weitere 400.000 Euro stammen von Bestandsinvestoren. Wechselpilot bietet ein Portal an, über das Nutzer den Anbieter ihres Strom- und Gasvertrags ändern können. Der Service richtet sich an Privatkunden und Firmenpartner wie Umzugsunternehmen, die die Plattform als White-Label-Lösung anbieten. Künftig will das Startup auch Telefonverträge aufnehmen und in weitere Länder expandieren. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:16 Uhr, lks)

