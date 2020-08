+++ Bafin verhängt Bußgeld gegen Exporo +++

Das Hamburger Crowdinvesting-Startup Exporo muss 49.000 Euro an die Bundesfinanzaufsicht zahlen. Über das Portal können sich Anleger an Immobilienprojekten beteiligen. Exporo habe „Kleinanlegern Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) nicht zur Verfügung gestellt”, bevor sie einen Vertrag oder ein verpflichtetes Angebot unterzeichneten, so die Bafin. Das Startup ist wohl der Meinung, dass die PRIIP-Verordnung für Exporo nicht gilt, soll das Bußgeld aber bezahlt haben, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. (Quelle: Bafin, Finance Forward, Freitag, 9:44 Uhr, hue)

+++ Früher Facebook-Investor steigt bei Skribble ein +++

Das Schweizer Jungunternehmen Skribble hat weitere Investoren für seinen E-Unterschriften-Dienst gewonnen. Im Zuge eines Second Closings der Finanzierungsrunde aus dem Mai, sind nun auch die Angels Cyrill Osterwalder, Thomas Gabathuler und Daniel Gutenberg bei dem Startup aus Zürich eingestiegen. Vor allem Letzterer soll bereits durch frühe Investments in spätere Tech-Größen aufgefallen sein: So soll Gutenberg laut einer Mitteilung etwa in Facebook und Mobileye investiert haben. Skribble wurde erst 2018 gegründet und bietet eine Software an, um etwa Verträge rechtsgültig digital abzuzeichnen. An dem Startup sind auch die Zürcher Kantonalbank, der Helvetia Venture Fund und Btov Partners beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:10 Uhr, hue)

+++ Ex-Chefin von Brands4friends wird Ratepay-CEO +++

Vergangene Woche gab Jesper Wahrendorf, langjähriger CEO des Fintechs Ratepay, bekannt, das Startup verlassen zu wollen. Er kam 2011 zu dem Zahlungsabwickler und baute das Startup mit Gründerin Miriam Wohlfahrt auf. Künftig wird Nina Pütz den Chefposten einnehmen. Pütz arbeitete knapp 15 Jahre bei Ebay und leitete dann den Shoppingclub Brands4friends. Ab September soll die 42-Jährige zuerst als Head of Ratepay einsteigen, um daraufhin Geschäftsführerin zu werden. (Quelle: Finance Forward, Freitag, 9:06 Uhr, lks)

+++ Finanzierung für Satelliten-Startup LiveEO +++

Das Berliner Tech-Startup LiveEO hat ein Investment von Dieter von Holtzbrinck Ventures sowie dem Finanzcheck-Gründer Andreas Kupke erhalten. Die Summe kommunizierte das Unternehmen nicht. Da es schon 2019 eine siebenstellige Summe erhalten hat, ist allerdings auch bei der aktuellen Runde von einem Millionenbetrag auszugehen. LiveEO wurde 2016 gegründet und wertet für Kunden wie die Deutsche Bahn Satellitenbilder aus. Darüber ist etwa erkennbar, ob Bäume auf Gleise gefallen sind. Das Startup beschäftigt 22 Mitarbeiter in Berlin und San Francisco. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:46 Uhr, ps)

+++ Monedo-CFO verlässt das Fintech +++

Wie aus dem Handelsregister hervorgeht, scheidet Mariusz Dabrowski als Finanzchef bei dem Hamburger Fintech Monedo – vormals Kreditech – aus. Finance Forward berichtete zuerst. Er verlasse aus „persönlichen Gründen“ das Unternehmen, sagte Dabrowski gegenüber dem Medium. Bereits im April soll Dabrowski einen Brief an die Monedo-Gesellschafter geschickt haben, um sein Ausscheiden anzukündigen. Dabrowski ist im Jahr 2018 zu Kreditech gekommen, um das Unternehmen zu restrukturieren. Zuvor war er unter anderem bei KPMG und die Bank ING tätig. (Quelle: Finance Forward, Donnerstag, 10:05 Uhr, mw)

+++ Delivery Hero kauft Online-Supermarkt Instashop +++

Der Dax-Neuling Delivery Hero hat den arabischen Online-Supermarkt Instashop übernommen. Der Kaufpreis liegt bei rund 304 Millionen Euro (360 Millionen Dollar), wobei der Großteil der Summe (228 Millionen Euro) direkt und der restliche Teil abhängig von weiteren zu erreichenden Zielen gezahlt wird. Instashop wurde 2015 gegründet und ging ursprünglich in Dubai an den Start. Inzwischen ist das Portal, über das Nutzer Lebensmittel bestellen können und in 45 Minuten geliefert bekommen, in großen Teilen des Mittleren Ostens sowie in Nordafrika aktiv. Mit dem Zukauf will Delivery Hero sein Produktportfolio um Lebensmittellieferungen erweitern. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:05 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash