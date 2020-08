Laut Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke liegt bei der geplanten Ansiedlung von Tesla in seinem Bundesland alles im Plan. „Ich bin optimistisch, dass im Sommer 2021 die ersten Autos in Grünheide vom Band rollen und in der letzten Ausbaustufe dann 12.000 Beschäftigte in der Fabrik arbeiten werden”, sagte er der Zeitschrift Super Illu. Die Fabrik werde auch ökologisch Maßstäbe setzen. Projektkritikern, die unter anderem einen zu hohen Wasserverbrauch der Großfabrik monierten, entgegnete er, dass der „Bau nach Recht und Gesetz umgesetzt” werde. Laut Tesla soll die Gigafactory Berlin-Brandenburg die „fortschrittlichste Serienproduktionsstätte für Elektrofahrzeuge der Welt” werden. Beginnend mit der Produktion des kompakten Elektro-SUV „Model Y” werden demnach in Deutschland zukünftige Fahrzeugmodelle für die weltweiten Märkte entworfen, entwickelt und produziert. (Quelle: Reuters, Montag, 9:10 Uhr, hue)

+++ 5 Millionen Seed-Kapital für KI-Healthtech +++

Das Berliner Startup Aignostics hat ein Verfahren basierend auf Künstlicher Intelligenz entwickelt, das Gewebeveränderungen in der Pathologie erkennt und analysiert. Für das Tool hat das Spin-off der Charité Berlin und des Berlin Institute of Health eine Seed-Finanzierung in Höhe von fünf Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde vom Biotech-Investor Boehringer Ingelheim Venture Fund, weiteres Geld kam vom High-Tech Gründerfonds. Ein Ärzteteam hat bereits 2011 ein Patent für die Pathologie-Software angemeldet, das Startup wurde Anfang 2018 ausgegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 15:16 Uhr, lks)

+++ Bafin verhängt Bußgeld gegen Exporo +++

Das Hamburger Crowdinvesting-Startup Exporo muss 49.000 Euro an die Bundesfinanzaufsicht zahlen. Über das Portal können sich Anleger an Immobilienprojekten beteiligen. Exporo habe „Kleinanlegern Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) nicht zur Verfügung gestellt”, bevor sie einen Vertrag oder ein verpflichtetes Angebot unterzeichneten, so die Bafin. Das Startup ist wohl der Meinung, dass die PRIIP-Verordnung für Exporo nicht gilt, soll das Bußgeld aber bezahlt haben, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. (Quelle: Bafin, Finance Forward, Freitag, 9:44 Uhr, lks)

+++ Früher Facebook-Investor steigt bei Skribble ein +++

Das Schweizer Jungunternehmen Skribble hat weitere Investoren für seinen E-Unterschriften-Dienst gewonnen. Im Zuge eines Second Closings der Finanzierungsrunde aus dem Mai, sind nun auch die Angels Cyrill Osterwalder, Thomas Gabathuler und Daniel Gutenberg bei dem Startup aus Zürich eingestiegen. Vor allem Letzterer soll bereits durch frühe Investments in spätere Tech-Größen aufgefallen sein: So soll Gutenberg laut einer Mitteilung etwa in Facebook und Mobileye investiert haben. Skribble wurde erst 2018 gegründet und bietet eine Software an, um etwa Verträge rechtsgültig digital abzuzeichnen. An dem Startup sind auch die Zürcher Kantonalbank, der Helvetia Venture Fund und Btov Partners beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:10 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash