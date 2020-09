+++ Otto will Payment-Startup gründen +++

Der Versandhändler Otto will die Zahlungsabwicklung künftig selbst übernehmen. Bisher können Kunden beim Shoppen etwa mit Paypal und Paydirekt zahlen. Jetzt möchte der Konzern seinen eigenen Payment-Service aufbauen. Dazu gründet er ein Unternehmen mit geplanten 150 Mitarbeitern. Anfang 2021 will Otto bei der Bafin einen Antrag stellen, um Payment-Dienstleistungen erbringen zu dürfen. 2022 soll die neue Firma an den Start gehen. (Quelle: Internetworld, Dienstag, 11:59 Uhr, ps)

+++ 10 Millionen Euro für Fintech Hypatos +++

Das Berliner Startup Hypatos hat zehn Millionen Euro eingesammelt. Unter den Investoren sind die Kapitalgeber Blackfin Tech, Grazia Equity, UVC Partners und Plug and Play Ventures. Das junge Unternehmen bietet Software zur Dokumentenverwaltung an – etwa für Reisekostenabrechungen. Hypatos wurde 2018 von Uli Erxleben und Janosch Novak gegründet. Sie beschäftigen 40 Mitarbeiter. Zu ihren Kunden zählen die Beratungskonzerne PWC und Deloitte. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:05 Uhr, ps)

+++ Schweizer Lieferdienst erhält 9 Millionen Euro +++

Der Online-Supermarkt Farmy liefert Lebensmittel in der Schweiz und Liechtenstein aus, in einigen Gebieten mit eigener E-Autoflotte. Für sein weiteres Wachstum hat das Startup eine Finanzierungsrunde über etwa neun Millionen Euro (zehn Millionen Schweizer Franken) abgeschlossen. Das Geld bekam Farmy vom Triodos Organic Growth Fund aus den Niederlanden, von Thomas Harttung, Mitgründer des dänischen Kochbox-Anbieters Aarstiderne, und von Altinvestoren. Angetrieben durch die Corona-Pandemie konnte das Liefer-Startup seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 160 Prozent auf 10,5 Millionen Euro (11,5 Millionen Franken) steigern. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:55 Uhr, lks)

+++ Atlantic Labs investiert in Anti-Corona-Startup +++

Der Berliner Vorzeige-Investor Atlantic Labs steckt umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro (2 Millionen Dollar) in das Schweizer Startup Travizory. Das Jungunternehmen aus Neuchatel arbeitet eng mit Regierungen zusammen, um Grenzübertritte etwa an Flughäfen in Zeiten der Corona-Pandemie sicherer zu machen. Über die Datenplattform von Travizory können Grenzbeamte auf Informationen von Reisenden zugreifen, beispielsweise auf Personaldaten, vergangene Reiserouten und Gesundheitsdaten wie Covid19-Testergebnisse und Impfpässe. Kombiniert mit weiteren Daten aus der Industrie lassen sich daraus Informationen über das Infektionsrisiko eines Reisenden gewinnen. (Quelle: startupticker.ch, Montag, 9:45 Uhr, hue)

+++ Tesla-Fabrik bei Berlin soll pünktlich fertig werden +++

Laut Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke liegt bei der geplanten Ansiedlung von Tesla in seinem Bundesland alles im Plan. „Ich bin optimistisch, dass im Sommer 2021 die ersten Autos in Grünheide vom Band rollen und in der letzten Ausbaustufe dann 12.000 Beschäftigte in der Fabrik arbeiten werden”, sagte er der Zeitschrift Super Illu. Die Fabrik werde auch ökologisch Maßstäbe setzen. Projektkritikern, die unter anderem einen zu hohen Wasserverbrauch der Großfabrik monierten, entgegnete er, dass der „Bau nach Recht und Gesetz umgesetzt” werde. Laut Tesla soll die Gigafactory Berlin-Brandenburg die „fortschrittlichste Serienproduktionsstätte für Elektrofahrzeuge der Welt” werden. Beginnend mit der Produktion des kompakten Elektro-SUV „Model Y” werden demnach in Deutschland zukünftige Fahrzeugmodelle für die weltweiten Märkte entworfen, entwickelt und produziert. (Quelle: Reuters, Montag, 9:10 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash