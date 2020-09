+++ Millionensumme für Wiener Industrie-Fintech Linx4 +++

Das Wiener Startup Linx4 hat eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe erhalten. Das Geld kommt von vier Business Angels „aus der internationalen Finanz-, Versicherungs- und Investmentbranche“, wie das Unternehmen mitteilt: Rolf Steffens, Peter Oser, Markus Buncsak und einem nicht namentlich genannten „bekannten US-Fintech-Investor“. Die Technologie von Linx4 ermöglicht es, Maschinen in der Industrie nutzungsbasiert zu finanzieren, wovon Nutzer, Hersteller und Investoren gleichermaßen profitieren sollen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:15 Uhr, tib) Anzeige

+++ Bericht: Dating-App Bumble plant Börsengang +++

Die Dating-App Bumble bereitet ihren Börsengang vor, die Bewertung soll zwischen sechs und acht Milliarden US-Dollar liegen. Das meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Börsendebüt könne Anfang nächsten Jahres erfolgen, allerdings sei noch nichts endgültig beschlossen. Tech-Konzerne wie Airbnb wollen die Erholung der US-Kapitalmärkte nach dem Einbruch zu Beginn der Corona-Krise nutzen, um an die Börse zu gehen. Bumble wurde 2014 gegründet und konkurriert mit Tinder und dem Datingangebot von Facebook. Ende 2019 übernahm Blackstone die Mehrheit am Mutterkonzern Magiclab, der damals mit rund drei Milliarden Dollar bewertet wurde. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 9:00 Uhr, tib)

+++ Tesla will Milliarden über neue Aktien aufnehmen +++

Tesla nutzt den Höhenflug seiner Aktien, um sich frisches Kapital zu besorgen. Durch den Verkauf von Anteilsscheinen will der Elektroautobauer umgerechnet bis zu vier Milliarden Euro (fünf Milliarden Dollar) besorgen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Tesla-Aktien haben in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt. Befeuert wurde dies auch durch eine Aktiensplitt, durch den die Papiere optisch günstiger aussehen. Anleger, die am vergangenen Freitag Tesla-Aktien in ihrem Depot hatten, erhielten für eine „alte“ Tesla-Aktie fünf „neue“ Papiere. Die bisherige Stückzahl hat sich also verfünffacht. Seit der Ankündigung der Pläne am 11. August hat der Aktienkurs rund 70 Prozent zugelegt.

Aktuell kosten die Papiere rund 400 Euro (500 Dollar) pro Stück. Vor einem Jahr waren sie – unter Berücksichtigung des Aktiensplitts – noch für rund 40 Dollar zu haben gewesen. (Quelle: Reuters, Dienstag, 14:29 Uhr, lks)

+++ Otto will Payment-Startup gründen +++

Der Versandhändler Otto will die Zahlungsabwicklung künftig selbst übernehmen. Bisher können Kunden beim Shoppen etwa mit Paypal und Paydirekt zahlen. Jetzt möchte der Konzern seinen eigenen Payment-Service aufbauen. Dazu gründet er ein Unternehmen mit geplanten 150 Mitarbeitern. Anfang 2021 will Otto bei der Bafin einen Antrag stellen, um Payment-Dienstleistungen erbringen zu dürfen. 2022 soll die neue Firma an den Start gehen. (Quelle: Internetworld, Dienstag, 11:59 Uhr, ps)

+++ 10 Millionen Euro für Fintech Hypatos +++

Das Berliner Startup Hypatos hat zehn Millionen Euro eingesammelt. Unter den Investoren sind die Kapitalgeber Blackfin Tech, Grazia Equity, UVC Partners und Plug and Play Ventures. Das junge Unternehmen bietet Software zur Dokumentenverwaltung an – etwa für Reisekostenabrechungen. Hypatos wurde 2018 von Uli Erxleben und Janosch Novak gegründet. Sie beschäftigen 40 Mitarbeiter. Zu ihren Kunden zählen die Beratungskonzerne PWC und Deloitte. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:05 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash