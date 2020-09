+++ Simulator für autonome Autos bekommt Millionen +++

Das Berliner Startup Phantasma Labs arbeitet an einer Software, die Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer imitiert, um selbstfahrende Autos trainieren zu können. Nun hat das Startup eine Seed-Finanzierung in siebenstelliger Höhe eingesammelt. Apex Ventures hat die Runde angeführt und neben dem Berliner Finleap-Investor Signals VC, dem Fonds Technologie Berlin, Wi Ventures aus Mainz und dem Altgesellschafter Entrepreneur First in investiert. Phantasma Labs wurde 2018 von CEO Ramakrishna Nanjundaiah und CTO Maria Meier gegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:04 Uhr, lks)

+++ 6,7 Millionen für Demodesk aus München +++

Das Münchner Startup Demodesk sammelt umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro (acht Millionen US-Dollar) für seine Screen-Sharing-Plattform ein. Die Finanzierungrunde wird von Balderton Capital angeführt, außerdem beteiligt sich Target Global. Mit dem Geld soll unter anderem das Team vergrößert werden. Demodesk bietet ein cloudbasiertes Tool an, mit dem Sales-Teams in Videocalls interaktive Präsentationen halten können. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:00 Uhr, tib)

+++ Biotech-Startup Curevac will mit Elon Musk zusammenarbeiten +++

Der Haupteigentümer des Impfstoffherstellers Curevac, Dietmar Hopp, hat sich positiv zu einer möglichen Zusammenarbeit des Tübinger Unternehmens mit dem Tesla-Chef Elon Musk geäußert. „Für Curevac kann ich sagen, dass man ein sehr großes Potenzial in der Zusammenarbeit mit Herrn Musk sieht und eine Zusammenarbeit, weit über Impfstoffe hinaus, ausgesprochen positiv beurteilt “, erklärte Hopp gegenüber Merkur.de. Spekulationen über einen möglichen Einstieg des US-Unternehmers bei Curevac erteilte der Mitgründer des Software-Riesen SAP dagegen eine entschiedene Absage. Hopp hält über seine Beteiligungsgesellschaft Dievini Hopp Biotech rund 49 Prozent der Curevac-Anteile. Im Juni hatte der Bund angekündigt, über die KfW für 300 Millionen Euro rund 23 Prozent an dem Unternehmen zu erwerben. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:24 Uhr, ps)

+++ Deko-Startup Urbanara übernimmt Til Schweigers Firma +++

Das Berliner Startup Urbanara übernimmt mithilfe seines Eigentümers, Georg Koflers Social Chain AG, die Barefoot Living GmbH. Dabei handelt es sich um einen Wohnaccessoire-Shop des Schauspielers Til Schweiger. Auch Urbanara vertreibt über seinen Onlineshop Deko und Textilien für Zuhause. Das junge Unternehmen wurde Ende 2019 von Social Chain akquiriert. Sowohl Urbanara als auch Barefoot Living sollen als Marken weiter bestehen bleiben. Auch Til Schweiger bleibt an Bord, er soll die „Weiterentwicklung des Produktportfolios” begleiten. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:01 Uhr, ps)

+++ Tesla könnte in den deutschen Energiemarkt einsteigen +++

Tesla will die Energiebranche in Deutschland aufmischen, berichtet Reuters. Der US-Konzern habe sich mit einem Schreiben an seine Kunden gewandt, um herauszufinden, ob diese Interesse an einem Stromtarif des Unternehmens haben könnten. Tesla habe sich bereits eine Handelslizenz zur Strombeschaffung hierzulande gesichert, heißt es. Außerdem produziere das Unternehmen eine Batterieanlage, mit der sich Solarstrom speichern lässt. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 14:55 Uhr, sh)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash