+++ Rocket Internet fliegt aus dem MDax +++

Nach einer Korrektur wirft die Deutsche Börse die Aktie des Inkubators aus dem Index für mittelgroße Werte. Am Donnerstag wurde fälschlicherweise verkündet, dass die Aareal Bank in den SDax absteigt. Dabei handelte es sich allerdings um einen Irrtum. Die Deutsche Börse sucht Berichten zufolge noch nach der Ursache. Liegen Börsenwert und Umsatz unter einem gewissen Schwellenwert, müssen Aktien einen Index verlassen. Für Rocket Internet dürfte das Downlisting kaum Bedeutung haben, da sich das Unternehmen ohnehin von der Börse verabschieden will. (Quelle: Deutsche Börse, Tagesspiegel, Montag, 9:58 Uhr, lks)

+++ Global Fashion Group steigt in den SDax auf +++

Die Global Fashion Group (GFG) soll in den Aktienindex SDax aufsteigen. Das gab die Deutsche Börse bekannt. Rocket Internet hat den Online-Modehändler 2011 gemeinsam mit dem schwedischen Investor Kinnevik gegründet. Die GFG vertreibt Kleidung in Asien, Südamerika und Australien, seit Juli 2019 ist das Unternehmen an der Börse gelistet. Ab dem 21. September soll sie im Small-Cap-Dax (SDax) gelistet werden. Der S-Dax umfasst die 70 größten Unternehmen unterhalb des M-Dax ab. Kriterien für die Aufnahme sind sowohl Marktkapitalisierung als auch Börsenumsatz. (Quelle: Markteinblicke.de, Montag, 9:00 Uhr, heu)

+++ Corona-Impfstoff: Curevac bekommt 252 Millionen vom Bund +++

Das Tübinger Biotech-Startup Curevac erhält vom Bund bis zu 252 Millionen Euro an Fördergeldern für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Mit dem Geld soll auch die Produktion weiter ausgebaut werden. Der Bund war bereits im Juni mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen und hatte sich damit einen Anteil an dem Unternehmen gesichert. Auch das Geld damals war dazu gedacht, die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu beschleunigen. (Quelle: Reuters, Freitag, 16:15 Uhr, sh)

+++ Simulator für autonome Autos bekommt Millionen +++

Das Berliner Startup Phantasma Labs arbeitet an einer Software, die Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer imitiert, um selbstfahrende Autos trainieren zu können. Nun hat das Startup eine Seed-Finanzierung in siebenstelliger Höhe eingesammelt. Apex Ventures hat die Runde angeführt und neben dem Berliner Finleap-Investor Signals VC, dem Fonds Technologie Berlin, Wi Ventures aus Mainz und dem Altgesellschafter Entrepreneur First in investiert. Phantasma Labs wurde 2018 von CEO Ramakrishna Nanjundaiah und CTO Maria Meier gegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:04 Uhr, lks)

+++ 6,7 Millionen für Demodesk aus München +++

Das Münchner Startup Demodesk sammelt umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro (acht Millionen US-Dollar) für seine Screen-Sharing-Plattform ein. Die Finanzierungrunde wird von Balderton Capital angeführt, außerdem beteiligt sich Target Global. Mit dem Geld soll unter anderem das Team vergrößert werden. Demodesk bietet ein cloudbasiertes Tool an, mit dem Sales-Teams in Videocalls interaktive Präsentationen halten können. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:00 Uhr, tib)

+++ Biotech-Startup Curevac will mit Elon Musk zusammenarbeiten +++

Der Haupteigentümer des Impfstoffherstellers Curevac, Dietmar Hopp, hat sich positiv zu einer möglichen Zusammenarbeit des Tübinger Unternehmens mit dem Tesla-Chef Elon Musk geäußert. „Für Curevac kann ich sagen, dass man ein sehr großes Potenzial in der Zusammenarbeit mit Herrn Musk sieht und eine Zusammenarbeit, weit über Impfstoffe hinaus, ausgesprochen positiv beurteilt “, erklärte Hopp gegenüber Merkur.de. Spekulationen über einen möglichen Einstieg des US-Unternehmers bei Curevac erteilte der Mitgründer des Software-Riesen SAP dagegen eine entschiedene Absage. Hopp hält über seine Beteiligungsgesellschaft Dievini Hopp Biotech rund 49 Prozent der Curevac-Anteile. Im Juni hatte der Bund angekündigt, über die KfW für 300 Millionen Euro rund 23 Prozent an dem Unternehmen zu erwerben. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 9:24 Uhr, ps)

