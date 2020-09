+++ 46-Millionen-Kredit für Schweizer Auto-Abo Carvolution +++

Die Schweizer Versicherung Die Mobiliar gibt dem Auto-Abo Startup Carvolution aus Bern einen Kredit über umgerechnet rund 46 Millionen Euro (50 Millionen Schweizer Franken). Schon im vergangenen November beteiligte sich der Versicherer an einer Finanzierungsrunde für das Startup. Das Geschäft von Carvolution soll laut einem Bericht der NZZ zuletzt trotz Corona stark gewachsen sein. (Quelle: Unternehmen/NZZ, Dienstag, 10:12 Uhr, tib)

+++ Target Partners legt keinen neuen Fonds auf +++

Der Gründer des VCs Target Partners, Kurt Müller, will keinen neuen Fonds auflegen. Investoren hätten zwar bereits 21 Millionen für einen neuen Topf zugesichert, Müller möchte aber dennoch nicht weitermachen. „Ich werde kommendes Jahr 65 Jahre alt. Mit einem neuen Fonds wäre ich für die nächsten zehn bis zwölf Jahre festgelegt“, sagte er dem Handelsblatt. „Für mich ist das zu lang. Daher stehe ich für einen neuen Fonds nicht zur Verfügung.“ Die Coronakrise hätte den Start des Fonds nach Einschätzung von Müller zusätzlich nach hinten verschoben. (Quelle: Handelsblatt, 9:30 Uhr, scher) Anzeige

+++ Knapp 5 Millionen für 3Yourmind +++

Das Berliner 3D-Druck-Startup 3Yourmind bekommt in einer erweiterten Series-A-Runde insgesamt 4,7 Millionen Euro. Die Finanzierung wird von EnBW New Ventures (ENV) angeführt, dem Investment-Arm des Energiebetreibers EnBW. Auch die Bestandsinvestoren UVC Partners, AM Ventures, Trumpf Venture und Coparion beteiligen sich. Mit der Finanzierung will 3Yourmind unter anderem seine Position im Energie- und Infrastruktur-Bereich stärken. (Quelle: Unternehmen, 10:55 Uhr, heu)

+++ 10 Millionen für Sport-Anbieter Keller Group +++

Die Münchner Keller Group erhält eine Finanzierung in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Hauptgeldgeber ist die Co-Investor-Gruppe, die Unternehmensholding Reimann Investors beteiligte sich ebenfalls. Die Keller Group vertreibt zum einen Sportprodukte über eigene Onlineshops. Außerdem bietet die Firma zahlenden Mitgliedern Zugang zu ausgewählten Sport-Services und Inhalten. Mit dem Geld will die Firma unter anderem das Premium-Mitgliedschaftsprogramm ausbauen und Produkte wie etwa die sMiles-App weiterentwickeln. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:20 Uhr, heu)

+++ Rocket Internet fliegt aus dem MDax +++

Nach einer Korrektur wirft die Deutsche Börse die Aktie des Inkubators aus dem Index für mittelgroße Werte. Am Donnerstag wurde fälschlicherweise verkündet, dass die Aareal Bank in den SDax absteigt. Dabei handelte es sich allerdings um einen Irrtum. Die Deutsche Börse sucht Berichten zufolge noch nach der Ursache. Liegen Börsenwert und Umsatz unter einem gewissen Schwellenwert, müssen Aktien einen Index verlassen. Für Rocket Internet dürfte das Downlisting kaum Bedeutung haben, da sich das Unternehmen ohnehin von der Börse verabschieden will. (Quelle: Deutsche Börse, Tagesspiegel, Montag, 9:58 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash