+++ Marketing-Startup Store2be aufgelöst +++

Das Store2be-Gründerteam hat seinen Betrieb bereits zum 31. August eingestellt, wie jetzt bekannt wurde. Der Grund: Da der Werbemarkt durch die Corona-Krise hart getroffen wurde, sei man sich nicht sicher, wie und wann das Geschäft wieder normal fortgeführt werden könne, heißt es. Ein Insolvenzantrag wurde nicht eingereicht. Seit 2015 hat das Berliner Startup Offline-Werbeflächen in Einkaufszentren, auf Messen oder an Bahnhöfen vermietet. Noch im Februar sammelte Store2be eine siebenstellige Summe ein, unter anderem von Project A. (Quelle: Deutsche Startups, Unternehmen, Mittwoch, 10:36 Uhr, lks)

+++ Bookingkit-Investoren legen Millionenbetrag nach +++

Das Touristiksoftware-Startup Bookingkit erhält eine Millionenfinanzierung von seinen Bestandsinvestoren Intermedia Vermögensverwaltung, Müller Medien, dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) sowie Business Angels wie Robert Kabs. Bookingkit werde nun seine „Sales-Organisation, das Softwareprodukt sowie die dahinter liegende Infrastruktur und API weiterentwickeln“, lässt sich Gründer Lukas Hempel in einer Mitteilung zitieren. Das 2014 von Hempel und Christoph Kruse gegründete Unternehmen entwickelt Software für Erlebnisanbieter, mit der diese ihre Geschäfte verwalten können. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 13:50 Uhr, tib)

+++ 46-Millionen-Kredit für Schweizer Auto-Abo Carvolution +++

Die Schweizer Versicherung Die Mobiliar gibt dem Auto-Abo Startup Carvolution aus Bern einen Kredit über umgerechnet rund 46 Millionen Euro (50 Millionen Schweizer Franken). Schon im vergangenen November beteiligte sich der Versicherer an einer Finanzierungsrunde für das Startup. Das Geschäft von Carvolution soll laut einem Bericht der NZZ zuletzt trotz Corona stark gewachsen sein. (Quelle: Unternehmen/NZZ, Dienstag, 10:12 Uhr, tib)

+++ Target Partners legt keinen neuen Fonds auf +++

Der Gründer des VCs Target Partners, Kurt Müller, will keinen neuen Fonds auflegen. Investoren hätten zwar bereits 21 Millionen für einen neuen Topf zugesichert, Müller möchte aber dennoch nicht weitermachen. „Ich werde kommendes Jahr 65 Jahre alt. Mit einem neuen Fonds wäre ich für die nächsten zehn bis zwölf Jahre festgelegt", sagte er dem Handelsblatt. „Für mich ist das zu lang. Daher stehe ich für einen neuen Fonds nicht zur Verfügung." Die Coronakrise hätte den Start des Fonds nach Einschätzung von Müller zusätzlich nach hinten verschoben. (Quelle: Handelsblatt, 9:30 Uhr, scher)

+++ Knapp 5 Millionen für 3Yourmind +++

Das Berliner 3D-Druck-Startup 3Yourmind bekommt in einer erweiterten Series-A-Runde insgesamt 4,7 Millionen Euro. Die Finanzierung wird von EnBW New Ventures (ENV) angeführt, dem Investment-Arm des Energiebetreibers EnBW. Auch die Bestandsinvestoren UVC Partners, AM Ventures, Trumpf Venture und Coparion beteiligen sich. Mit der Finanzierung will 3Yourmind unter anderem seine Position im Energie- und Infrastruktur-Bereich stärken. (Quelle: Unternehmen, 10:55 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash