+++ 25 Millionen für Solar-Startup Zolar +++

In einer aktuellen Finanzierungsrunde stecken Investoren 25 Millionen Euro in das Berliner Portal für Photovoltaikanlagen Zolar. Das Geld kommt unter anderem von Inven Capital, dem VC-Arm des tschechischen Energieversorgers ČEZ und Baywa Energy Ventures. Die gleichen Gesellschafter beteiligten sich bereits vor einem Jahr an einer Zehn-Millionen-Euro-Runde für das Startup. Zolar wurde 2016 gegründet und verkauft Solaranlagen online. (Quelle: Handelsblatt, Donnerstag, 9:22 Uhr, lks)

+++ 1,25 Millionen für Hamburger Blockchain-Plattform Finexity +++

Das Startup Finexity bekommt 1,25 Millionen Euro von der Blockchain-Beteiligungsgesellschaft CoinIX und mehreren Business Angels. Damit hat die Hamburger Blockchain-Plattform nach der dritten Finanzierungsrunde insgesamt drei Millionen Euro eingesammelt. Über Finexity können Anleger schon mit kleinen Beträgen digital in schwer handelbare Vermögenswerte investieren, etwa Immobilien, Oldtimer oder Kunst. 6.000 Kunden sollen so bislang insgesamt sechs Millionen Euro angelegt haben. (Quelle: Finance Forward, Donnerstag, 9:17 Uhr, tib)

+++ OMR und Otto-Erbe investieren in Appinio +++

Die Marktforschungs-App Appinio hat eine neue Finanzierung erhalten. Der Hamburger Verlag OMR von Marketingexperte Philipp Westermeyer und BPO Capital, die Beteiligungsgesellschaft des Versandhaus-Erben Benjamin Otto haben sich an dem Hamburger Startup beteiligt. Wie viel Geld geflossen ist, ist nicht bekannt. Laut Westermeyer handelte es sich bei OMR um einen geringen Betrag. (Quelle: Horizont, Linkedin, Mittwoch, 15:22 Uhr, lks)

+++ Senioren-Proptech erhält 2,5 Millionen Euro +++

Das Berliner Startup Seniovo hat eine Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Das Geld stammt unter anderem aus dem Corona-Hilfspaket der Bundesregierung, das mit der Kapitalerhöhung der IBB Beteiligungsgesellschaft geflossen ist. Außerdem hat Proptech1 Ventures von Nikolas Samios seine Anteile an Seniovo aufgestockt. Das Startup vermittelt Handwerker, die Badezimmer für pflegebedürftige Menschen umbauen und unterstützt seine Kunden bei Förderanträgen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 13:31 Uhr, lks)

+++ Marketing-Startup Store2be aufgelöst +++

Das Store2be-Gründerteam hat seinen Betrieb bereits zum 31. August eingestellt, wie jetzt bekannt wurde. Der Grund: Da der Werbemarkt durch die Corona-Krise hart getroffen wurde, sei man sich nicht sicher, wie und wann das Geschäft wieder normal fortgeführt werden könne, heißt es. Ein Insolvenzantrag wurde nicht eingereicht. Seit 2015 hat das Berliner Startup Offline-Werbeflächen in Einkaufszentren, auf Messen oder an Bahnhöfen vermietet. Noch im Februar sammelte Store2be eine siebenstellige Summe ein, unter anderem von Project A. (Quelle: Deutsche Startups, Unternehmen, Mittwoch, 10:36 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash