+++ Manuel Neuer investiert in Fitness-Startup Vaha +++

Wie die Fittech-Firma Vaha heute verkündete, beteiligt sich Fußballweltmeister und FC-Bayern-Stammtorwart Manuel Neuer an dem Berliner Unternehmen. Die Etone Motion Analysis GmbH, die Firma hinter Vaha, entwickelt einen Fitness-Spiegel für zuhause. Wie hoch das Investment von Neuer ist, ist nicht bekannt. Im Handelsregister ist die Beteiligung bislang nicht eingetragen. Vaha ist nicht das erste Startup-Engagement von Neuer: Er war zum Beispiel bereits bei der mittlerweile gescheiterten 3D-Druck-Firma Staramba beteiligt. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:30 Uhr, heu)

+++ Millionen für Lern-App Simpleclub +++

Die Lern-App für Schüler Simpleclub hat sich ein Investment über zwei Millionen Euro gesichert. Geldgeber ist der Investor Holtzbrinck Ventures (HV). Das Startup betreibt eine Lern-Plattform für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis 13. Bei den Inhalten setzt Simpleclub auf Videos, die oft sehr umgangssprachlich vertont sind. Das junge Unternehmen konnte nach eigenen Angaben stark von den wochenlangen Schulschließungen während der Corona-Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr profitieren. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 9:00 Uhr, hue)

+++ Drei Millionen für E-Cargobikes von Ono +++

EIT Innoenergy wird über die kommenden drei Jahre drei Millionen Euro in das Startup Onomotion investieren. Das Unternehmen entwickelt unter der Marke Ono sogenannte E-Cargobikes, also überdachte elektrische Lastenfahrräder, die noch in diesem Herbst in Deutschland und anschließend auch in weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen sollen. Ono hat diese bereits mit dem Lieferdienst Hermes getestet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 14:20 Uhr, tib)

+++ 2,6 Millionen für Kieler Entwickler-Plattform Gitpod +++

Typefox aus Kiel hat eine Finanzierung über rund 2,6 Millionen Euro (drei Millionen US-Dollar) erhalten. Angeführt wurde die Runde von Speedinvest, außerdem beteiligten sich Crane Venture Partners und Vertex Ventures US. Das Unternehmen wurde 2016 von Sven Efftinge, Moritz Eysholdt und Jan Koehnlein gegründet. Es betreibt die Plattform Gitpod, mit der Programmiererinnen und Programmierer mit nur einem Klick eine einsatzbereite Entwicklungsumgebung im Browser erstellen können. (Quelle: Tech.eu, Donnerstag, 15:26 Uhr, tib) Anzeige

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash