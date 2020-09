+++ Bisher kein Deal für Richtiggutbewerben.de +++

Investor Carsten Maschmeyer wollte in der aktuellen Folge von die „Die Höhle der Löwen“ 15 Prozent der Unternehmensanteile von Richtiggutbewerben.de übernehmen und dafür 100.000 Euro investieren. Auf Nachfrage von Gründerszene bestätigten nun beide Seiten, dass bislang kein Geld geflossen sei. Die Aufzeichnung der Folge fand im Februar statt. Corona-bedingt sei es noch nicht zum finalisierten Beteiligungsvertrag gekommen, heißt es seitens der Beteiligungsfirma von Maschmeyer. Man stecke weiterhin in Verhandlungen. Gründer Bilal Zafar zeigt sich zuversichtlich und kündigt an, dass in den kommenden Wochen die Unterzeichnung stattfinden könne. Da das Startup zuvor schon fünf Jahre gebootstrappt habe, sei die Verzögerung des Deals wenig problematisch, so Zafar. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:29 Uhr, mw)

+++ Ehemaliger ING-Vorstand wechselt zu Scalable +++

Das Münchner Fintech Scalable ernennt Martin Krebs (52) zum Chief Financial Officer (CFO). Krebs war zuvor Vorstandsmitglied der ING Deutschland. Er ergänzt nun die Scalable-Geschäftsführung um die Mitgründer Erik Podzuweit und Florian Prucker. „Scalable Capital gehört für mich zu den spannendsten Fintechs in Europa”, sagt Krebs, der nun nicht nur die Finanzen, sondern auch die Unternehmensstrategie des Startups verantwortet. (Quelle: Scalable, Dienstag, 10:20 Uhr, sch)

+++ So viel verdienen deutsche Gründerinnen und Gründer +++

Nach den ersten Finanzierungsrunden ist ein Jahresgehalt von rund 60.000 Euro für Startup-Gründerinnen und -Gründer üblich. Später können Gründerinnen und Gründer sehr viel mehr verdienen, wenn sie einen Geldgeber finden, der an ihre Idee glaubt. Von welchen weiteren Faktoren die Höhe des Gehalts abhängt, könnte ihr in unserem Artikel nachlesen. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:15 Uhr, sh)

+++ Deutscher VC investiert in dänisches Kaugummi-Startup +++

Der Risikokapitalfonds Oyster Bay steckt eine Million Euro in das dänische Kaugummi-Startup True Gum. Mit dem Kapital will die Firma den Vertrieb seines plastikfreien Kaugummis in Europa weiter ausbauen. True Gum wird unter anderem in deutschen Drogeriemärkten verkauft. Der Risikokapitalfonds Oyster Bay hat sich auf die Finanzierung von Food-Startups spezialisiert und wird vom Hamburger Unternehmer Christoph Miller geführt. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:10 Uhr, sh)

+++ Roboyo sammelt 21 Millionen Euro ein +++

Das Nürnberger Robotic-Startup Roboyo hat in seiner Series-A-Runde 21 Millionen Euro bekommen. Die Minderheitsbeteiligung kam laut Roboyo vom Wachstumskapital-Investor MML Capital Partners. Das Geld will das Startup nutzen, um international weiter zu expandieren und sein Produkt weiterzuentwickeln. Roboyo entwickelt Tools zur Automatisierung von Geschäftsprozessen wie die Abwicklung von Kundenanfragen oder Buchführung. Das Unternehmen wurde 2016 von Christian Voigt, Nicolas Hess und Sven Manutiu gegründet und beschäftigt Mitarbeiter an sechs internationalen Standorten. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:00 Uhr, sh)

