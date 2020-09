+++ 5,1 Millionen für Berliner E-Sports-Startup +++

Das Berliner E-Sports-Startup Bayes hat den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 5,1 Millionen Euro (sechs Millionen Dollar) bekanntgegeben. Unter den Investoren aus der Sport- und Medienbranche sind die Familie Pohlad, Fertitta Capital und der Sony Innovation Fund. Bayes – ursprünglich unter dem Namen Dojo Madness gegründet – startete 2014 zunächst mit einer App, die E-Sportlern half, ihre Fähigkeiten in beliebten Computerspielen zu verbessern. Inzwischen hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, Spielerdaten aus Games wie Counter Strike oder Dota2 auszuwerten. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:00 Uhr, hue)

+++ 140 Millionen Euro für Infarm +++

Das Berliner Vertical-Farming-Startup Infarm hat den ersten Teil seiner Series C abgeschlossen. Umgerechnet 143 Millionen Euro (170 Millionen US-Dollar) kamen zusammen, unter anderem vom Liechtensteiner Prinzenhaus. Noch fehlt der Firma aber Geld: Ziel der Finanzierungsrunde sind etwa 170 Millionen Euro (200 Millionen US-Dollar). Gründerszene berichtete bereits Ende Juni über die Finanzierung und die neuen Gesellschafter. Infarm wollte sich bislang nicht dazu äußern. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 8:30 Uhr, lks)

+++ Digital-Spedition Sennder übernimmt Uber Freight in Europa +++

Das Berliner Logistik-Startup Sennder kauft das Europageschäft von Uber Freight. Dabei handelt es sich um die Speditions-Sparte des amerikanischen Fahrdienstes Uber. Die Höhe des Kaufpreises ist nicht bekannt. Uber Freight soll in Europa zukünftig unter dem Namen Sennder operieren und erhält im Zuge der Transaktion eine Minderheitsbeteiligung an Sennder. Der bisherige Europamanager von Uber Freight, Tom Christenson, übernimmt bei Sennder den Posten des Chief Operating Officers. Für seine aggressiven Wachstumspläne sammelte das Berliner Startup allein im vergangenen Jahr umgerechnet 84 Millionen Euro (100 Millionen US-Dollar) ein, unter anderem von Lakestar und Accel. Erst im Juni 2020 schluckte das Unternehmen seinen französischen Wettbewerber Everoad. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 12:10 Uhr, fm)

+++ Tomorrow Bank will 4 Millionen einsammeln +++

Das Hamburger Fintech startet Mitte Oktober eine Crowdinvesting-Kampagne, bei der sich Anleger mit insgesamt zwei Millionen Euro an der nachhaltigen Banken-App beteiligen sollen. Die Privatinvestoren bekommen im Gegenzug eine Gewinnbeteiligung, auch im Falle eines IPOs oder Exits. Weitere zwei Millionen Euro erhält Tomorrow von Wagniskapitalgebern. Wer, ist bislang nicht bekannt. Das Hamburger Startup will das Geld nutzen, um Anfang 2021 einen eigenen Sparfonds aufzusetzen und in Europa zu expandieren. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:42 Uhr, lks)

+++ Sascha Schubert und andere Startup-Köpfe gründen Accelerator +++

Sascha Schubert war lange Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender beim Bundesverband Deutsche Startups, bevor er im Zuge der Neuausrichtung des Verbands im vergangenen Jahr zurücktrat. Jetzt hat zusammen mit Tobias Szarowicz und Tobias Wittich ein Accelerator-Programm gegründet. Der Reaktor.Berlin richtet sich an Gründerinnen und Gründern in der Pre-Seed-Phase. Die Leitung des Programmes wird Kathrin Tegge übernehmen, ebenfalls langjährige Mitarbeiterin des Startup-Verbands. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:20 Uhr, heu)

+++ Datenleck bei Windeln.de +++

Knapp 100.000 Einträge mit hochsensiblen Kundendaten des Onlineshops Windeln.de waren im Mai und Juni frei abrufbar. Darunter nicht nur Details über Bestellungen, sondern auch Geburtsdatum, Adresse und Namen. Häufig waren auf dem Server nur einzelne Informationen wie die E-Mail-Adresse abrufbar, in etwa 1.500 Fällen aber Pakete mit mehreren Daten. Mittlerweile hat das börsennotierte Unternehmen das Sicherheitsleck behoben, nachdem es mehrfach darauf hingewiesen wurde. (Quelle: Spiegel, Safetydetectives, Mittwoch, 10:16 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash