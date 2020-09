+++ Ex-Wirecard-Aufsichtsrat verlässt N26-Beirat +++

Stefan Klestil ist ein bekannter Fintech-Investor und war bisher in Aufsichtsgremien bei Firmen wie N26 oder Wirecard vertreten. Bei dem Aschheimer Finanzdienstleister saß der Österreicher mehr als zehn Jahre lang im Aufsichtsrat, auch im Aufsichtsgremium der Wirecard Bank war er Mitglied. Die Posten bei dem Skandal-Unternehmen werden nun zum Problem für ihn: Laut dem Handelsblatt ist Klestil vor Kurzem auf Druck der Finanzaufsicht Bafin aus dem Beirat von N26 ausgeschieden. Die Neobank hingegen erklärte, dass die Mandatsniederlegung „auf eigenen Wunsch” erfolgt sei. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 09:25 Uhr, heu)

+++Chef von Elektro-Lkw-Startup Nikola tritt zurück+++

Der US-Hersteller von Elektrolastwagen verliert inmitten des Streits mit dem Leerverkäufer Hindenburg seinen Chef. Firmen-Gründer und Chairman Trevor Milton sei an den Vorstand herangetreten und habe angeboten, freiwillig aus dem Amt auszuscheiden, teilte das Unternehmen mit. Als sein Nachfolger sei mit sofortiger Wirkung Stephen Girsky ernannt worden. Der Leerverkäufer Hindenburg wirft dem Unternehmen Betrug und Vetternwirtschaft vor. Es locke andere Autobauer wie General Motors mit falschen Versprechen in Partnerschaften. (Quelle: Reuters, Montag, 09:20 Uhr, heu)

+++ Nach Exit: Gründer verlassen DHDL-Startup Lizza +++

Sechs Jahre nach der Gründung verlassen die Lizza-Gründer Matthias Kramer und Marc Schlegel ihr Startup. Als Gesellschafter bleiben sie aber bestehen, so Schlegel in einem Linkedin-Beitrag. Man habe erkannt, „dass gute Gründer nicht automatisch auch gute Manager sind”. Daher übergibt das Duo die operative Leitung ab Anfang 2021 an Andreas Bahlsen, derzeit noch Projektmanager bei Cremer. Das Hamburger Familienunternehmen hatte Lizza Anfang dieses Jahres übernommen. Dabei wurden auch die Gesellschafter Frank Thelen und Carsten Maschmeyer herausgekauft, die 2016 über „Die Höhle der Löwen” bei Lizza eingestiegen waren. Das Frankfurter Startup verkauft Pizza, Nudeln und Brot aus Leinsamen und beschäftigt 50 Mitarbeiter. (Quelle: Linkedin, Freitag, 12:45 Uhr, ps)

+++ Vier Millionen Euro für Urlaubsportal Holidu +++

Das Buchungsportal für Ferienwohnungen hat ein Investment in Höhe von vier Millionen Euro vom ehemaligen Booking.com-CEO Kees Kolen erhalten. Zuletzt hatte Holidu im September 2019 eine 40-Millionen-Runde abgeschlossen. Trotz Corona-Krise soll das Geschäft bei Holidu gut laufen: Seit Mai dieses Jahres sei man profitabel, die Buchungszahl sei im Juli im Vergleich zum Vorjahr um das zweieinhalbfache gestiegen. Das Startup wurde 2014 in München gegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:04 Uhr, ps)

+++ Fintech Optiopay erhält fünf Millionen Euro +++

Das Berliner Startup Optiopay hat eine Finanzierungsrunde über 5,25 Millionen Euro abgeschlossen. Der Handelskonzern Metro und das Schweizer Softwareunternehmen Avaloq steigen in diesem Zuge neu bei dem Fintech ein. Zu den weiteren Geldgebern zählen DvH Ventures und die Commerzbank. Die Bewertung soll nach der Runde bei 26 Millionen Euro liegen. Optiopay wurde 2016 gegründet und entwickelt eine Payment-Plattform sowie individuelle Tech-Produkte für Banken und Unternehmen. (Quelle: Finance Forward, Freitag, 9:08 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash