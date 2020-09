+++ Millionen-Investment für Cybersecurity-Firma Authada +++

In einer Finanzierungsrunde hat Infocert, eine Tochtergesellschaft der italienischen Tinexta-Gruppe, 16,7 Prozent der Anteile an dem Darmstädter Startup Authada erworben. Infocert investierte einen „mittleren siebenstelligen Betrag”. Das Cybersecurity-Unternehmen Authada arbeitet an einer Lösung, mit der Personen innerhalb von Sekunden mit einem Smartphone identifiziert werden können. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:00 Uhr, sch)

+++ Fintech Heidelpay nennt sich um in Unzer +++

Der Zahlungsabwickler Heidelpay nennt sich um in Unzer. Grund sei die Vereinigung aller Firmenzukäufe der vergangenen Jahre unter einer Dachmarke, erklärte der Rivale des zusammengebrochenen Wirecard-Konzerns und des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen. Der neue Name solle bei der Expansion ins Ausland helfen. 2019 wickelte das vom Finanzinvestor KKR unterstützte Unternehmen Zahlungen im Volumen von mehr als sieben Milliarden Euro ab und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter wurden Berichten zufolge von Wirecard abgeworben. (Quelle: Reuters, Montag, 11:20 Uhr, ps)

+++ Finleap gründet Immobilien-Startup Weißhaus +++

Der Berliner Company Builder Finleap hat ein neues Startup gegründet: Die Plattform Weißhaus wird in Zusammenarbeit mit dem Immobilienmarkler Engel & Völkers aufgebaut, wie das Fintech-Magazin Finance Forward exklusiv berichtet. Demnach vermuten Branchenkenner, dass Weißhaus dem Unternehmen Cadre aus den USA nacheifert und seinen Kunden die Möglichkeit gibt, mit Beträgen ab 50.000 Euro in Immobilien zu investieren. „Wir stehen noch ganz am Anfang”, heißt es von Finleap zum Neugeschäft. (Quelle: Finance Forward, Montag, 10:00 Uhr, sch)

+++ Ex-Wirecard-Aufsichtsrat verlässt N26-Beirat +++

Stefan Klestil ist ein bekannter Fintech-Investor und war bisher in Aufsichtsgremien bei Firmen wie N26 oder Wirecard vertreten. Bei dem Aschheimer Finanzdienstleister saß der Österreicher mehr als zehn Jahre lang im Aufsichtsrat, auch im Aufsichtsgremium der Wirecard Bank war er Mitglied. Die Posten bei dem Skandal-Unternehmen werden nun zum Problem für ihn: Laut dem Handelsblatt ist Klestil vor Kurzem auf Druck der Finanzaufsicht Bafin aus dem Beirat von N26 ausgeschieden. Die Neobank hingegen erklärte, dass die Mandatsniederlegung „auf eigenen Wunsch” erfolgt sei. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 09:25 Uhr, heu)

+++Chef von Elektro-Lkw-Startup Nikola tritt zurück+++

Der US-Hersteller von Elektrolastwagen verliert inmitten des Streits mit dem Leerverkäufer Hindenburg seinen Chef. Firmen-Gründer und Chairman Trevor Milton sei an den Vorstand herangetreten und habe angeboten, freiwillig aus dem Amt auszuscheiden, teilte das Unternehmen mit. Als sein Nachfolger sei mit sofortiger Wirkung Stephen Girsky ernannt worden. Der Leerverkäufer Hindenburg wirft dem Unternehmen Betrug und Vetternwirtschaft vor. Es locke andere Autobauer wie General Motors mit falschen Versprechen in Partnerschaften. (Quelle: Reuters, Montag, 09:20 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash